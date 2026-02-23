«Изменить ДНК»: Невролог рассказал о предотвращении возникновения БАС
В эфире НСН врач Павел Хорошев объяснил, что пациенты, страдающие БАС, чаще всего умирают от болезней органов дыхания.
Пациенты с боковым амиотрофическим склерозом обычно умирают после бронхита или пневмонии, так как у них деградируют все управляющие телом нейроны, предсказать течение БАС почти невозможно, а вот остановить его появление можно через изменение ДНК с помощью специальных технологий. Об этом в беседе с НСН заявил невролог Павел Хорошев.
Ранее издание «People» сообщило, что американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам «Анатомия страсти» и «Эйфория», умер на 54-м году жизни. В апреле 2025 года стало известно, что у знаменитости диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), передает RT. СМИ писали, что в последние дни жизни он был прикован к инвалидному креслу.
Боковой амиотрофический склероз — это тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором поражаются нервные клетки головного и спинного мозга, что приводит к постепенной утрате контроля над мышцами. Ученые говорят, что со временем болезнь прогрессирует, а эффективного лечения, способного остановить ее развитие, пока не существует. По словам Хорошева, при таком заболевании очень важен уход, но длительная продолжительность жизни пациента при БАС — большая редкость.
«БАС — заболевание родственное СМА — спинальной мышечной атрофии. Существует несколько форм СМА, которые развиваются у младенцев. Можно применить медикаментозные средства для того, чтобы спасти ребенка до трех лет. Мы делим заболевание на возрастные группы интервалом — от рождения до 40 лет. Главное, что СМА пока можно вылечить. Что касается БАС, то большая часть людей узнала про эту болезнь по выдающемуся физику Стивену Хокингу. Он заболел примерно в 17-летнем возрасте. Уже примерно к 28 годам он был полностью парализован, передвигался на кресле, прожил долгую жизнь. Но это редчайший случай! Который произошел только благодаря тому, что, во-первых, он из очень не бедной семьи. Во-вторых, к его кейсу было привлечено широчайшее внимание публики, за ним хорошо ухаживали. При БАС уход чрезвычайно важен. У некоторых пациентов это заболевание может начаться в 15 лет, у некоторых — в 30», - рассказал врач.
По словам специалиста, спрогнозировать развитие БАК нельзя.
«Заболевание прогрессирует, и, как правило, такие люди (с БАС – прим. НСН) умирают от болезней органов дыхания, поскольку они мало двигаются. У них часто возникают бронхиты, пневмонии, которые заканчиваются летально, поскольку деградируют все нейроны, которые управляют телом человека. Генетические заболевания формируются из-за повреждения ДНК. Как правило, в этом виноваты вирусы. Повреждение (ДНК – прим. НСН) бывает физическое или химическое. В случае дегенеративных нейронных заболеваний (нейродегенеративные заболевания – прим. НСН) предсказать (развитие болезни – прим. НСН) нельзя, пока оно не началось, если, конечно, не сделать ДНК-картирование. А если заболевание началось, то счет уже идет на годы, если не на год, в зависимости от того, какие есть другие побочные заболевания, какой образ жизни», - объяснил Хорошев.
При этом невролог рассказал, как можно бороться с появлением БАС у людей.
«Предотвратить (появление - прим. НСН) БАС можно, только если сделать секвенирование (определение точного порядка нуклеотидов в цепи ДНК – прим. НСН). Есть специальный прибор "секвенатор", с помощью которого можно сделать секвенирование генома, обнаружить, что есть предрасположенность к этому заболеванию. С помощью специального метода, который называется CRISPR-Cas9 (технология редактирования генома, позволяющая изменять части генома, удаляя, добавляя или изменяя участки ДНК – прим. НСН), можно изменить ДНК и исправлять генетические заболевания на этапе "проектирования" ребенка. В настоящий момент именно этот метод является оптимальным способом для редактирования всех генетических материалов. Все, что мы сейчас должны сделать — это улучшить образование наших детей настолько, чтобы этот метод хотя бы озвучивали в старших классах школы, и, чтобы как можно больше детей шло в биотехнологии. Это наше будущее и спасение от всех заболеваний», - заключил собеседник НСН.
Ранее диетолог Марият Мухина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что пациенты, принимающие препараты для похудения, сталкиваются с различными побочными эффектами: от кандидоза и гастропареза до рака, но врачи назначают эти лекарства, взвешивая все риски.
Горячие новости
- Трамп заявил, что готов делать «ужасные вещи» с обкрадывающими США странами
- Путин встретился с вдовами погибших российских спецназовцев
- Буданов: Новый раунд переговоров может состояться в конце недели
- «Изменить ДНК»: Невролог рассказал о предотвращении возникновения БАС
- В России посчитали, на сколько вырос МРОТ за 10 лет
- Средства ПВО за три часа уничтожили 27 дронов ВСУ
- ВСУ атаковали школу в Брянской области
- Норвежская лыжница назвала идиотизмом марафон на 50 км для женщин на Олимпиаде
- В Госдуме предложили запретить тюбинги в России
- Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ