«Изменить ДНК»: Невролог рассказал о предотвращении возникновения БАС

Ранее издание «People» сообщило, что американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам «Анатомия страсти» и «Эйфория», умер на 54-м году жизни. В апреле 2025 года стало известно, что у знаменитости диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), передает RT. СМИ писали, что в последние дни жизни он был прикован к инвалидному креслу.

Боковой амиотрофический склероз — это тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором поражаются нервные клетки головного и спинного мозга, что приводит к постепенной утрате контроля над мышцами. Ученые говорят, что со временем болезнь прогрессирует, а эффективного лечения, способного остановить ее развитие, пока не существует. По словам Хорошева, при таком заболевании очень важен уход, но длительная продолжительность жизни пациента при БАС — большая редкость.