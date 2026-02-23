Путин встретился с вдовами погибших российских спецназовцев
23 февраля 202617:21
Президент РФ Владимир Путин встретился с вдовами погибших российских спецназовцев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе встречи глава государства отметил, что все уровни власти РФ должны постоянно уделять внимание вопросам поддержки семей военнослужащих.
«Родина, защищая которую они ушли из жизни... всегда будет рядом с вами», - сказал президент России.
Ранее Путин в День защитника отечества вручил госнаграды военнослужащим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
