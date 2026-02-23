Путин встретился с вдовами погибших российских спецназовцев

ВСУ атаковали дронами-камикадзе школу в Брянской области Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года Сийярто: Венгрия не допустит европейской поддержки Украины до тех пор, пока Киев не откроет трубопровод «Дружба» Президент Сербии обсудил с главой «Росатома» применение мирного атома в республике Основатель сети «Додо Пицца» заступился за бездомную дворнягу Додобоню из Челябинска