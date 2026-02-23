Путин встретился с вдовами погибших российских спецназовцев

Президент РФ Владимир Путин встретился с вдовами погибших российских спецназовцев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СМИ: Многое из прогнозов Путина в мюнхенской речи 20-летней давности сбылось

В ходе встречи глава государства отметил, что все уровни власти РФ должны постоянно уделять внимание вопросам поддержки семей военнослужащих.

«Родина, защищая которую они ушли из жизни... всегда будет рядом с вами», - сказал президент России.

Ранее Путин в День защитника отечества вручил госнаграды военнослужащим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры