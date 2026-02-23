В России посчитали, на сколько вырос МРОТ за 10 лет
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос за последние 10 лет увеличился более чем в четыре раза. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил, что в начале 2016 года МРОТ был раве 6 204 рублям, тогда как 2026 году - 27 093 рубля. Таким образом рост за 10 лет сумма увеличилась в 4,37 раза.
Эксперт отметил, что увеличение МРОТ «способствует ускорению роста заработных плат по всей экономике».
«Но при этом, конечно, работодатели, выплачивающие заработную плату выше МРОТ, не обязаны её увеличивать такими же темпами», — заключил Балынин.
Ранее профсоюзы в России предложили кардинально пересмотреть методику установления МРОТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп заявил, что готов делать «ужасные вещи» с обкрадывающими США странами
- Путин встретился с вдовами погибших российских спецназовцев
- Буданов: Новый раунд переговоров может состояться в конце недели
- «Изменить ДНК»: Невролог рассказал о предотвращении возникновения БАС
- В России посчитали, на сколько вырос МРОТ за 10 лет
- Средства ПВО за три часа уничтожили 27 дронов ВСУ
- ВСУ атаковали школу в Брянской области
- Норвежская лыжница назвала идиотизмом марафон на 50 км для женщин на Олимпиаде
- В Госдуме предложили запретить тюбинги в России
- Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ