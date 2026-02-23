В России посчитали, на сколько вырос МРОТ за 10 лет

Он напомнил, что в начале 2016 года МРОТ был раве 6 204 рублям, тогда как 2026 году - 27 093 рубля. Таким образом рост за 10 лет сумма увеличилась в 4,37 раза.

Эксперт отметил, что увеличение МРОТ «способствует ускорению роста заработных плат по всей экономике».

«Но при этом, конечно, работодатели, выплачивающие заработную плату выше МРОТ, не обязаны её увеличивать такими же темпами», — заключил Балынин.

Ранее профсоюзы в России предложили кардинально пересмотреть методику установления МРОТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».