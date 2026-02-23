В Шебекино четыре человека были ранены в результате атаки ВСУ на автомобиль

По его словам, в результате атаки были ранены четыре мирных жителя - три женщины и мужчина.

«Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ... Вся необходимая помощь оказывается», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что мирный житель погиб в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю в посёлке Малиновка Белгородского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».