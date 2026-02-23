В Шебекино четыре человека были ранены в результате атаки ВСУ на автомобиль
23 февраля 202618:11
Украинский дрон атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки были ранены четыре мирных жителя - три женщины и мужчина.
«Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ... Вся необходимая помощь оказывается», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что мирный житель погиб в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю в посёлке Малиновка Белгородского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
