В Шебекино четыре человека были ранены в результате атаки ВСУ на автомобиль

Украинский дрон атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ

По его словам, в результате атаки были ранены четыре мирных жителя - три женщины и мужчина.

«Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ... Вся необходимая помощь оказывается», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что мирный житель погиб в результате удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю в посёлке Малиновка Белгородского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
