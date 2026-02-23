Россиянам назвали опасные для здоровья супы

Полезными для здоровья являются почти все лёгкие супы на овощном или нежирном бульоне. Об этом сайту aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По её словам, к таким относятся, например, уха, суп-пюре из брокколи, фасолевый суп и куриный суп с зеленью.

Эксперт указала, что наваристые мясные бульоны, наоборот, могут ухудшить состояние «при гипертонии, подагре, заболеваниях ЖКТ и склонности к отёкам».

«Наваристые мясные бульоны, солянка, жирный харчо, сливочные крем-супы с большим количеством соли и насыщенных жиров», - добавила Кованова.

Ранее терапевт-кардиолог Арсен Аракелян заявил, что строгий пост противопоказан гражданам с сахарным диабетом любого типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

