Россиянам назвали опасные для здоровья супы

По её словам, к таким относятся, например, уха, суп-пюре из брокколи, фасолевый суп и куриный суп с зеленью.

Эксперт указала, что наваристые мясные бульоны, наоборот, могут ухудшить состояние «при гипертонии, подагре, заболеваниях ЖКТ и склонности к отёкам».

«Наваристые мясные бульоны, солянка, жирный харчо, сливочные крем-супы с большим количеством соли и насыщенных жиров», - добавила Кованова.

Ранее терапевт-кардиолог Арсен Аракелян заявил, что строгий пост противопоказан гражданам с сахарным диабетом любого типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

