Трамп заявил, что готов делать «ужасные вещи» с обкрадывающими США странами

По его словам, теперь он может использовать лицензии и «делать абсолютно ужасные вещи в отношении стран, которые десятилетиями обдирали США».

«Все прочие тарифы... теперь их можно применять гораздо более жёстко и раздражающе, с полной юридической определённостью, чем это делалось изначально», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп объявил о повышении импортных пошлин на товары из всех стран — с 10 % до 15 %, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

