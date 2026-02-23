Трамп заявил, что готов делать «ужасные вещи» с обкрадывающими США странами
Президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд страны «случайно и невольно наделил» его «куда большими полномочиями и возможностями», чем у него было до решения о признании незаконными торговых пошлин.
По его словам, теперь он может использовать лицензии и «делать абсолютно ужасные вещи в отношении стран, которые десятилетиями обдирали США».
«Все прочие тарифы... теперь их можно применять гораздо более жёстко и раздражающе, с полной юридической определённостью, чем это делалось изначально», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп объявил о повышении импортных пошлин на товары из всех стран — с 10 % до 15 %, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
