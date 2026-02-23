Буданов: Новый раунд переговоров может состояться в конце недели
Новый раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться в конце недели. Как пишет RT, об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В интервью изданию «Новости. LIVE» он рассказал, что позиции Киева и Москвы «остаются принципиально разными». При этом российская делегация ведёт переговоры «сдержанно, вежливо и профессионально».
«Мы движемся медленно, но движемся. Вы увидите только финал», — добавил Буданов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны не участвуют в переговорах по урегулированию на Украине, Москва не видит в этом смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
