«Выздоравливают до 80%»: Как спастись от рака молочной железы
Лишь в 10% случаев рак молочной железы — наследственное заболевание, в остальных случаях причина патологии, как правило, неизвестна, сказал НСН Сергей Портной.
Сегодня средний возраст больных раком молочной железы — старше 60 лет, однако в каждой из возрастных групп количество заболевших выросло. Об этом НСН заявил врач онколог-маммолог Сергей Портной.
Рак груди за последние 9 лет «помолодел» и стал ведущей онкологической патологией у россиянок — 22-23% от всех онкологических заболеваний. Об этом свидетельствует статистика Росстата. Портной уточнил, что количество заболевших женщин выросло во всех возрастных группах.
«Не совсем справедливо утверждение, что рак молочной железы “помолодел”. Сейчас средний возраст заболевших раком молочной железы, напротив, увеличился до более чем 60 лет. Но количество заболевших женщин в каждой из возрастных групп выросло. Онкологи, которые сидят на приеме, видят, что стало больше заболевших молодых женщин. Причем причины понятны только в 10% случаев — это наследственность, когда в семье были случаи рака молочной железы, рака яичников. Относительно 90% случаев причина, как правило, неизвестна. Но есть факторы риска — наличие доброкачественных опухолей, которые могут трансформироваться в злокачественные», — сказал Портной.
По словам собеседника НСН, обследование у врача-маммолога обязательно должны проходить женщины старше 40 лет.
«Основной метод диагностики рака молочной железы — скрининг, то есть обследование потенциально здоровых женщин, у маммолога для женщин старше 40 лет. Ориентировочно такое обследование надо проходить раз в год-два. Но лучше сделать маммографию в первый раз в 40 лет и обратиться к рентгенологу, который точно скажет, когда в следующий раз нужно проходить обследование. Если плотная ткань железы, то в большинстве случаев маммография ничего не видит, это бессмысленная лучевая нагрузка», — добавил врач.
В заключение Портной указал на то, что современные технологии позволяют полностью вылечить 80% заболевших раком молочной железы.
«Лечение рака молочной железы многоотраслевое, в нем участвуют хирург, химиотерапевт, лучевой терапевт, патологоанатом, специалист по лучевой диагностике. Если 30 лет назад окончательно выздоравливали 50% больных, то сегодня насовсем выздоравливают 80% людей. Это статистика в среднем по России, достижение всей системы», — подытожил он.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что рост заболеваемости раком молочной железы в последние годы не связан с прямым воздействием коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru