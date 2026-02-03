Сегодня средний возраст больных раком молочной железы — старше 60 лет, однако в каждой из возрастных групп количество заболевших выросло. Об этом НСН заявил врач онколог-маммолог Сергей Портной.

Рак груди за последние 9 лет «помолодел» и стал ведущей онкологической патологией у россиянок — 22-23% от всех онкологических заболеваний. Об этом свидетельствует статистика Росстата. Портной уточнил, что количество заболевших женщин выросло во всех возрастных группах.

«Не совсем справедливо утверждение, что рак молочной железы “помолодел”. Сейчас средний возраст заболевших раком молочной железы, напротив, увеличился до более чем 60 лет. Но количество заболевших женщин в каждой из возрастных групп выросло. Онкологи, которые сидят на приеме, видят, что стало больше заболевших молодых женщин. Причем причины понятны только в 10% случаев — это наследственность, когда в семье были случаи рака молочной железы, рака яичников. Относительно 90% случаев причина, как правило, неизвестна. Но есть факторы риска — наличие доброкачественных опухолей, которые могут трансформироваться в злокачественные», — сказал Портной.