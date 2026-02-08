С 1 апреля новорожденных начнут проверять на новые наследственные заболевания

С 1 апреля 2026 года в России в связи с расширением Минздравом РФ программы неонатального скрининга новорожденных начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской генетике ведомства Сергея Куцева.

Он объяснил, что Х-сцепленная адренолейкодистрофия является наследственным нарушением обмена веществ, возникающим из-за сбоя окисления и накопления в органах и тканях длинноцепочечных жирных кислот.

Специалист добавил, что дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот — это редкое наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, приводящее к тяжелому дефициту серотонина, дофамина, норадреналина и адреналина.