Юрий Лоза рассказал, кого не следует поздравлять с 23 февраля

Кого следует поздравлять с Днём защитника Отечества указано в самом названии праздника. Об этом «Газете.Ru» заявил певец Юрий Лоза.

Он отметил, что «Защита Отечества» — это большое и многогранное понятие. И поздравления 23 февраля заслуживают все, «кто работает на благо государства, поднимает его обороноспособность».

«Так что можно поздравить чуть ли не каждого жителя... исключая врагов и недоброжелателей, конечно», — заключил музыкант.

Ранее стало известно, что большинство жителей России планируют отметить День защитника Отечества в кругу близких, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Стукалин
