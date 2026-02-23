Юрий Лоза рассказал, кого не следует поздравлять с 23 февраля
Кого следует поздравлять с Днём защитника Отечества указано в самом названии праздника. Об этом «Газете.Ru» заявил певец Юрий Лоза.
Он отметил, что «Защита Отечества» — это большое и многогранное понятие. И поздравления 23 февраля заслуживают все, «кто работает на благо государства, поднимает его обороноспособность».
«Так что можно поздравить чуть ли не каждого жителя... исключая врагов и недоброжелателей, конечно», — заключил музыкант.
Ранее стало известно, что большинство жителей России планируют отметить День защитника Отечества в кругу близких, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны Мексики раскрыло детали ликвидации главы наркокартеля
- ЕС ищет компромисс с Венгрией и Словакией по 20-му пакету санкций
- Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP
- В Госдуме рассказали о минусах проживания в апартаментах
- Россиянам объяснили, стоит ли бояться мести мошенников СБП-переводами
- СМИ: В Москва-Сити разгорелся пожар
- Россиянам назвали опасные для здоровья супы
- В Шебекино четыре человека были ранены в результате атаки ВСУ на автомобиль
- Юрий Лоза рассказал, кого не следует поздравлять с 23 февраля
- Трамп заявил, что готов делать «ужасные вещи» с обкрадывающими США странами