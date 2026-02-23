Юрий Лоза рассказал, кого не следует поздравлять с 23 февраля

Он отметил, что «Защита Отечества» — это большое и многогранное понятие. И поздравления 23 февраля заслуживают все, «кто работает на благо государства, поднимает его обороноспособность».

«Так что можно поздравить чуть ли не каждого жителя... исключая врагов и недоброжелателей, конечно», — заключил музыкант.

Ранее стало известно, что большинство жителей России планируют отметить День защитника Отечества в кругу близких, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

