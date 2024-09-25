Избежать трагедии: Опасность сигарет за рулем приравняли к разговору по телефону
Электронные сигареты и любые гаджеты являются новой реальностью, под которую должны подстраиваться законы и правила дорожного движения, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН рассказал, что идея штрафовать водителей авто на 1,5 тысячи рублей за курение любых сигарет за рулем принадлежит его союзу. Он отметил, что курение за рулем опасно не меньше, чем мобильный телефон в руках.
Ранее сообщалось, Минтранс готовит поправки в ПДД, которыми предлагается штрафовать водителей на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем. Сейчас за рулем запрещено разговаривать по телефону, держа его в руках. Теперь же предполагается, что камеры будут фиксировать и электронные сигареты. СМИ отмечали, что меры могут коснуться «всего, что занимает руки», в том числе и обычных сигарет. Хайцеэр отметил, что поправки находятся на стадии обсуждения.
«Поправки действительно обсуждаются. Национальный автомобильный союз эту версию озвучивает и мы считаем, что это правильно. Любое курение должно быть запрещено за рулем. Водителям хотят запретить держать любые гаджеты в руках, в том числе электронные сигареты и обычные сигареты, так как они опасны не меньше, чем мобильный телефон в руках. Разницы принципиальной нет, потому что человек максимально отвлекается. Вообще, люди начинали с кальяна... Вы, наверное, наблюдали автомобили, из которых идут клубы дыма, до такого доходило. Имеет смысл не разрешать все, что мешает водителю управлять автомобилем, кроме навигатора. В машине должна быть громкая связь, система hands-free, по которой можно говорить по телефону», – сказал Хайцеэр.
Он отметил, что электронные сигареты и любые гаджеты являются новой реальностью, под которую должны подстраиваться законы и правила дорожного движения.
«Не надо уходить в крайность, как это любят делать ГИБДД и Минтранс. Говорят: «Уберите все с лобового стекла, вообще желательно не дышать в машине, а вообще лучше не садиться, тогда будет безопасно». Понятно, что до такой крайности и абсурда доходить нельзя. Но электронная сигарета и любой гаджет – это новая данность, законы и правила должны под них трансформироваться», – указал собеседник НСН.
Хайцеэр рассказал, что водители автомобилей сами признаются в том, что курение за рулем сильно отвлекает их.
«Когда случается трагедия, доказать, что сигарета привела к ней, невозможно. Но здесь есть вещи, которые нужно просто предупреждать. И часто, даже водители, которые отвлекаются на курение за рулем, говорят: «Да, мы отвлекаемся, потянулись рукой, призакрыли от удовольствия глаза и так далее». Курение должно происходить в специально отведенных местах, а не за рулем автомобиля. Я вообще бы начал с водителей общественного транспорта. Я их, благо, уже не вижу с сигаретами, но говорят, что это случается», – добавил он.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявлял в разговоре с НСН, что штрафы за использование телефонов и гаджетов за рулем необходимо увеличить до 20–25 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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