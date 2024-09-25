Избежать трагедии: Опасность сигарет за рулем приравняли к разговору по телефону

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН рассказал, что идея штрафовать водителей авто на 1,5 тысячи рублей за курение любых сигарет за рулем принадлежит его союзу. Он отметил, что курение за рулем опасно не меньше, чем мобильный телефон в руках.

Ранее сообщалось, Минтранс готовит поправки в ПДД, которыми предлагается штрафовать водителей на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем. Сейчас за рулем запрещено разговаривать по телефону, держа его в руках. Теперь же предполагается, что камеры будут фиксировать и электронные сигареты. СМИ отмечали, что меры могут коснуться «всего, что занимает руки», в том числе и обычных сигарет. Хайцеэр отметил, что поправки находятся на стадии обсуждения.