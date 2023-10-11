«До 25 тысяч!»: В России предложили повысить штрафы за телефонные разговоры за рулем
Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил в эфире НСН, что сегодня дорожные камеры редко фиксируют подобные нарушения.
Только серьезное повышение штрафа до 25 тысяч рублей сможет отучить российских водителей использовать мобильный телефон за рулем, заявил в интервью НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Накануне бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова попала с детьми в аварию, когда снимала видео за рулем, рассказывая о предстоящих выходных в деревне Смоленской области и показывая темную дорогу. После блогерша выложила фотографию своего автомобиля, съехавшего в кювет. Сегодня за использование телефона за рулем, согласно статье 12.36.1 КоАП РФ, водителя могут оштрафовать на 1500 рублей. Крохмаль добавил, что и штраф сейчас копеечный, и камеры не определяют нарушителей.
«Сейчас штраф копеечный за телефон. Я думаю, что блогерша расскажет всем, что это опасно говорить по телефону за рулем. У нас к этому не относятся серьезно, потому что камеры, которые фиксируют телефон, пока не дали никакой результат. Я считаю, что нужно вводить жесткие штрафы за разговор по мобильному телефону без гарнитуры – порядка 20-25 тысяч рублей», - призвал он.
Крохмаль объяснил, что порядка 70% ДТП, которые вызваны внешними факторами, происходят именно из-за мобильных телефонов.
«Согласно статистики Великобритании, которая давно ввела камеры для определения любителей гаджетов, порядка 70% ДТП из-за отвлечения происходят именно из-за телефона. 10-15% приходятся на разговоры с пассажирами, 8% - отвлечение на рекламные щиты, но разговор по телефону – основной фактор. Когда только вводили камеры изначально, была такая камерная пандемия, потому что многие говорили по телефонам, аварий было очень много. Но это сложно фиксировать, так как такие ДТП часто без смертельных исходов. У нас до сих пор относятся к этому как к экзотике», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее в Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров. Уточняется, что за нарушение владелец авто получит штраф в размере тысячи рублей. При этом разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман заявил, что дорожные камеры не могут безошибочно определить, пристегнут ли водитель и пассажиры. По его словам, доказать, что камера выписала неверный штраф, будет сложно, передает «Радиоточка НСН».
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