«Перекладывают ответственность!»: Автомобилистам недостаточно камер на ж/д переездах
Камеры требуются не только на железнодорожных переездах, но и на всех опасных участках дороги, где часто случаются аварии, а РЖД должны модернизировать инфраструктуру, заявил НСН Антон Шапарин.
Чтобы снизить аварийность на железнодорожных переездах, необходимо не только устанавливать камеры, но и усовершенствовать инфраструктуру в этих точках, чем должно заняться РЖД. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Минтранс предложил увеличить количество автоматических камер для фиксации нарушений на железнодорожных переездах. Сейчас камеру обязаны установить, если на переезде за три года произошло два и более ДТП с пострадавшими. Ведомство предлагает считать, что достаточно одной аварии в течении трех лет. В частности, «Коммерсант» сообщил, что аварийность на ж/д переездах в последнее время выросла на 10%.
«Я лично этим летом видел много загруженных востребованных переездов, где не только камер нет, но и шлагбаумов, только сигналы светофоров. Единой статистики нет. В данном случае РЖД пытается переложить ответственность на водителей. Понятно, что они часто нарушают правила в таких точках, и камеры нужны, чтобы водители понимали, что они будут нести ответственность, и аварийность бы снизилась. Но РЖД должны тоже внедрять современную инфраструктуру на переездах: устанавливать автоматические системы, которые просто запретят проезд во время движения поезда. Таких систем много. Все исключительно на водителей перекладывать нельзя», - поделился он.
По его словам, необходимо устанавливать такие камеры не только на переездах, но и на участках дороги с высокой аварийностью.
«К сожалению, у нас используется реактивный метод реагирования на аварии: нужно, чтобы сначала погибли люди, а потом бы устанавливались камеры. Мы полагаем, что камеры нужно устанавливать не только, в случае учетных ДТП с погибшими, но и когда повреждено только «железо». Если где-то несколько раз подряд происходит авария, то, значит, что это опасное место. Мы считаем, что камеры нужны не только на переездах, но и на важных объектах инфраструктуры, на опасных, аварийных кусках дороги», - подытожил он.
Ранее руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов рассказал, что полис ОСАГО станет дороже для нарушителей ПДД, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диверсионная группа ВСУ была уничтожена в Курской области
- Житель Карачаево-Черкесии рассказал о спасении застрявших на Домбае туристов
- ВСУ потеряли на Курском направлении 5137 военнослужащих
- СМИ: Бывшему премьер-министру Бангладеш предъявили более 50 обвинений
- СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19
- Сенатор Джабаров: Пригожин все свои заслуги смазал одним поступком
- Заключенные захватили сотрудников ФСИН в колонии под Волгоградом
- В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников
- Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 6 до 9 лет колонии
- В Габоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru