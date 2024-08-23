«Перекладывают ответственность!»: Автомобилистам недостаточно камер на ж/д переездах

Минтранс предложил увеличить количество автоматических камер для фиксации нарушений на железнодорожных переездах. Сейчас камеру обязаны установить, если на переезде за три года произошло два и более ДТП с пострадавшими. Ведомство предлагает считать, что достаточно одной аварии в течении трех лет. В частности, «Коммерсант» сообщил, что аварийность на ж/д переездах в последнее время выросла на 10%.

«Я лично этим летом видел много загруженных востребованных переездов, где не только камер нет, но и шлагбаумов, только сигналы светофоров. Единой статистики нет. В данном случае РЖД пытается переложить ответственность на водителей. Понятно, что они часто нарушают правила в таких точках, и камеры нужны, чтобы водители понимали, что они будут нести ответственность, и аварийность бы снизилась. Но РЖД должны тоже внедрять современную инфраструктуру на переездах: устанавливать автоматические системы, которые просто запретят проезд во время движения поезда. Таких систем много. Все исключительно на водителей перекладывать нельзя», - поделился он.

По его словам, необходимо устанавливать такие камеры не только на переездах, но и на участках дороги с высокой аварийностью.