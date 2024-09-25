Водителей в РФ могут начать штрафовать за курение электронных сигарет за рулем

Сейчас действует запрет на разговоры по телефону, держа смартфон в руках. Теперь же камеры будут фиксировать и электронные сигареты – штраф может составить 1,5 тысячи рублей.

Уточняется, что штраф может коснуться «всего, что занимает руки», в том числе и обычных сигарет: руки у водителя должны быть свободны.

Ранее Минтранс предложил ставить на учет средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, передает RT.

