«Доносы и мошенники»: Автомобилисты против вознаграждений за съемку нарушений ПДД

«Я не поддерживаю эту идею. Платить за доносительство — это неправильно. К тому же это может породить целую серию “неправедных” доносов, начнется фальсификация доказательств, поднимут головы мошенники, которые будут требовать деньги с якобы нарушителей и бесследно исчезать. Так было уже не раз, когда внедрялись подобные меры. Если же нарушение действительно было, мне кажется, необходимо стимулировать лишь морально — неэтично платить за нормальное, правомерное поведение. Такие инициативы не привнесут в общество ничего, кроме разлада, разврата и усиления социальной напряженности. Позитивный же эффект будет очень небольшим — реальных нарушений будет выявляться немного», — сказал Похмелкин.

Собеседник НСН добавил, что оплачивать услуги добровольных информаторов, которых обязательно потребуется приглашать в суд, придется налогоплательщикам.

«У водителя будет право, когда его привлекут к ответственности, узнать, кто его снимал, и попросить пригласить этого человека на суд. Иначе получается анонимная съемка. Одно дело — камера, которая работает в автоматическом режиме, когда есть ответственные люди, обеспечивающие ее эксплуатацию. Там никаких вопросов быть не может. А в случае принятия предлагаемой инициативы потребуется целое разбирательство — кто снимал, в каких условиях, не подвергались ли материалы монтажу. И по закону надо человека, который осуществлял съемку, идентифицировать и приглашать в суд, тем более, если речь идет о лишении прав. То есть возникает масса юридических проблем. Более того, мы как налогоплательщики должны будем оплачивать этих “свидетелей” — как я понимаю, из бюджета за них платить никто не собирается», — заявил глава «Движения автомобилистов России».

В качестве альтернативы Похмелкин предложил увеличить количество камер автоматической видеофиксации.

«Лучше ставить побольше видеокамер. Это реальное профилактическое средство, абсолютно законное и нормальное. И люди на них реагирует адекватно. К тому же камеры анонимные, никто ни с кем не будет сводить счеты. Водителей сдерживает и то, что они находятся под постоянным видеонаблюдением: в 95% случаев автомобилисты под камерами ведут себя аккуратно и правомерно. А уж в Татарстане введено практически тотальное видеонаблюдение», — резюмировал он.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что нарушения ПДД часто невозможно предвидеть заранее, поэтому зафиксировать их спонтанно вряд ли получится, да и управляемые человеком устройства нельзя использовать для фиксации нарушений.

