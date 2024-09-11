«Доносы и мошенники»: Автомобилисты против вознаграждений за съемку нарушений ПДД
Внедрение видеосъемки нарушений ПДД за вознаграждение — порочная практика, которая ударит по карману налогоплательщиков, куда разумнее увеличить количество камер, сказал НСН Виктор Похмелкин.
Выплата вознаграждения за съемку нарушений ПДД внесет в общество разлад и социальную напряженность, а также создаст благодатную почву для мошенников и доносчиков, реальных же нарушений будет выявляться немного. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
В Татарстане ранее объявили награду за видеосъемку нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщило издание «Татар Информ». Отмечается, что вознаграждение можно получить за сообщения о нерадивых водителях через приложение «Народный инспектор». Максимальную награду — 1400 рублей — обещают за съемку выезда авто на встречную полосу. Минимальной платой за снятое нарушение станут 230 рублей. Похмелкин выступил против инициативы властей Татарстана.
«Я не поддерживаю эту идею. Платить за доносительство — это неправильно. К тому же это может породить целую серию “неправедных” доносов, начнется фальсификация доказательств, поднимут головы мошенники, которые будут требовать деньги с якобы нарушителей и бесследно исчезать. Так было уже не раз, когда внедрялись подобные меры. Если же нарушение действительно было, мне кажется, необходимо стимулировать лишь морально — неэтично платить за нормальное, правомерное поведение. Такие инициативы не привнесут в общество ничего, кроме разлада, разврата и усиления социальной напряженности. Позитивный же эффект будет очень небольшим — реальных нарушений будет выявляться немного», — сказал Похмелкин.
Собеседник НСН добавил, что оплачивать услуги добровольных информаторов, которых обязательно потребуется приглашать в суд, придется налогоплательщикам.
«У водителя будет право, когда его привлекут к ответственности, узнать, кто его снимал, и попросить пригласить этого человека на суд. Иначе получается анонимная съемка. Одно дело — камера, которая работает в автоматическом режиме, когда есть ответственные люди, обеспечивающие ее эксплуатацию. Там никаких вопросов быть не может. А в случае принятия предлагаемой инициативы потребуется целое разбирательство — кто снимал, в каких условиях, не подвергались ли материалы монтажу. И по закону надо человека, который осуществлял съемку, идентифицировать и приглашать в суд, тем более, если речь идет о лишении прав. То есть возникает масса юридических проблем. Более того, мы как налогоплательщики должны будем оплачивать этих “свидетелей” — как я понимаю, из бюджета за них платить никто не собирается», — заявил глава «Движения автомобилистов России».
В качестве альтернативы Похмелкин предложил увеличить количество камер автоматической видеофиксации.
«Лучше ставить побольше видеокамер. Это реальное профилактическое средство, абсолютно законное и нормальное. И люди на них реагирует адекватно. К тому же камеры анонимные, никто ни с кем не будет сводить счеты. Водителей сдерживает и то, что они находятся под постоянным видеонаблюдением: в 95% случаев автомобилисты под камерами ведут себя аккуратно и правомерно. А уж в Татарстане введено практически тотальное видеонаблюдение», — резюмировал он.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что нарушения ПДД часто невозможно предвидеть заранее, поэтому зафиксировать их спонтанно вряд ли получится, да и управляемые человеком устройства нельзя использовать для фиксации нарушений.
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