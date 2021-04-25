Минпросвещения решило проверить учебники истории из-за критики Путина

«Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано - и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано - бывает и такое», - отметил президент.

Путин также критиковал содержание отдельных пособий по истории для школы в 2014 году в связи с оценками Второй мировой войны и роли советского народа в борьбе с фашизмом.

Напомним, первый тираж новых учебников по истории под редакцией помощника президента Владимира Мединского, которую в конце марта одобрило Минпросвещения, планировалось выпустить, по данным Российского военно-исторического общества, в конце апреля - начале мая.

