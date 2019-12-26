«Хамство» или «плевок в лицо»? Историки поспорили об улицах Ельцина и Сталина
Член СПЧ, журналист и публицист Николай Сванидзе и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков в эфире НСН высказали противоположные мнения на тему возможного переименования улицы в Екатеринбурге.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, пишет Ura.ru. По словам Высокинского, он принципиальный противник насильственных действий, но допускает вариант с переименованием. «Если горожане примут решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать», — сообщил мэр.
Член СПЧ, журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН выразил крайнее возмущение по поводу возможного переименования. Он назвал эту идею хамством по отношению к первому президенту России и предостерег губернатора о последствиях подобного решения.
«Во-первых, это хамство по отношению к покойному Ельцину. Это город, которым он руководил. Город, из которого он приехал в Москву и стал первым президентом Российской Федерации. Сталин, даже если не брать неоднозначность, хотя, на мой взгляд, однозначность его фигуры, не имел к Екатеринбургу никакого отношения. Поэтому переименовывать улицу Ельцина в улицу Сталина – это просто хамский выпад и вызов очень большой части российского общества. Такие фигуры, как Сталин, раскалывают общество, это будет абсолютно демонстративный шаг. Мэр Екатеринбурга возьмет на себя очень большую ответственность, мягко говоря, если он на это пойдет. Конечно, это будет сигналом к полной реабилитации Сталина, про миллионы убитых людей все сразу забудут, на первое место встанет фраза «он великий человек». Но это очень большой разговор, связанный сейчас уже с некой полуофициальной кампанией по реабилитации Сталина», - заявил он.
В свою очередь доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков рассказал НСН о своем отношении к Ельцину. По его словам, фамилию человека, который уничтожил страну, нельзя даже произносить.
«Улица Ельцина – плевок в лицо нашей стране и нашему обществу. Ведь Ельцин уничтожил нашу страну. Вверг ее в страшные экономические бедствия, поэтому поминать его даже в виде названия улицы – это отвратительно. Что касается переименования в улицу Сталина, Сталин все-таки индустриализировал нашу страну. Сделал ее такой, что она победила во второй Мировой Войне и стала одной из двух сверхдержав. В силу этого он, безусловно, заслуживает доброй памяти. Я бы не переименовывал улицы, но я бы вернул Сталинграду имя Сталинград. Потому что сейчас у нас Сталинградская битва в Волгограде. Шизофрения? Безусловно. Ленинградская блокада города Санкт-Петербурга. Шизофрения? Тем более. Но сталинградская битва была в Сталинграде, а ленинградская блокада в Ленинграде. Эти моменты нам все-таки следует помнить. В физике есть такой закон – чем больше нажимаешь, тем сильнее отталкивается. И вот поэтому чем больше мы будем запрещать упоминание Сталина, тем сильнее народ будет требовать сплошного переименования. Просто нужно думать и быть умными и взрослыми руководителями. И понимать, что воля народа – это самое главное. Не воля чиновников, а воля народа», - уточнил он.
Ранее глава свердловской ячейки партии «Коммунисты России» Евгений Емалетдинов написал на своей странице в соцсети, что объявил сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина. Он пообещал, что подписи будут переданы в администрацию города. Улица, о которой идет речь, находится в самом центре Екатеринбурга. С 1919 года по 2008 она называлась улица 9 Января. С 8 апреля 2008 года ей присвоено имя первого президента России Бориса Ельцина.
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