«Хамство» или «плевок в лицо»? Историки поспорили об улицах Ельцина и Сталина

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, пишет Ura.ru. По словам Высокинского, он принципиальный противник насильственных действий, но допускает вариант с переименованием. «Если горожане примут решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать», — сообщил мэр.

Член СПЧ, журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН выразил крайнее возмущение по поводу возможного переименования. Он назвал эту идею хамством по отношению к первому президенту России и предостерег губернатора о последствиях подобного решения.

«Во-первых, это хамство по отношению к покойному Ельцину. Это город, которым он руководил. Город, из которого он приехал в Москву и стал первым президентом Российской Федерации. Сталин, даже если не брать неоднозначность, хотя, на мой взгляд, однозначность его фигуры, не имел к Екатеринбургу никакого отношения. Поэтому переименовывать улицу Ельцина в улицу Сталина – это просто хамский выпад и вызов очень большой части российского общества. Такие фигуры, как Сталин, раскалывают общество, это будет абсолютно демонстративный шаг. Мэр Екатеринбурга возьмет на себя очень большую ответственность, мягко говоря, если он на это пойдет. Конечно, это будет сигналом к полной реабилитации Сталина, про миллионы убитых людей все сразу забудут, на первое место встанет фраза «он великий человек». Но это очень большой разговор, связанный сейчас уже с некой полуофициальной кампанией по реабилитации Сталина», - заявил он.