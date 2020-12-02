Кощунство! В Госдуме предложили наказать украинцев за нападки на Сталина

«Сказать можно все, что угодно, особенно если за это нет никакой ответственности. Именно поэтому в закон об увековечивании памяти внесено такое количество добавок, и в ближайшее время комитет по культуре будет вносить еще. Что касается заявлений, звучащих из Украины, то понятно, откуда они диктуются. Это ужасно прискорбно, ведь русский и украинский народы понесли огромные потери в Великой отечественной войне, неоценим вклад в победу. Подобные заявления кощунственны, они оскорбляют память, прежде всего, своих же предков. Нет ни одного документа, подтверждающего сделанное заявление», - отметил парламентарий.



Он поддержал идею введения санкций за такие обвинения в адрес России. «Черный список - это возможное действие. Нередко авторы заявлений имеют финансовые интересы в России, поэтому на их кошелек можно наложить некоторые ограничения», - сказал он.



Шолохов заявил, что кощунственные заявления откладываются в головах молодежи, поэтому России нужно более эффективно доносить до людей правду.



«Большинство украинцев с ужасом смотрят на происходящее. Тем не менее, подобные заявления действуют, особенно на поколение Z, которое родилось после распада СССР. России нужно быть агрессивнее в информационном поле. В ответ нужно публиковать исторические документы, опровергающие обвинения. Как абсолютную сенсацию нужно публиковать документы подготовки плана Барбаросса, зверств украинских националистов. Надо даже использовать методы черного пиара. Все это надо выставлять как эксклюзив. Это тоже политика, способ внедрения в умы», - подчеркнул депутат.



Парламентарий напомнил, что Франция легко отдала фашистам страну, в то время как в Советском союзе были долгие изнурительные бои.



«Практически все страны НАТО пытаются проводить идею, что СССР вместе с фашистской Германией готовил войну. Для них безусловна решающая роль США в разгроме фашизма. А между тем, за то время, когда фашистская Германия овладела Францией, в Сталинграде они продвинулись всего лишь с одной улицы на другую. Речь идет о неполных четырех неделях. Это факт, и это надо громко рассказывать, чтобы это гремело», - сказал он.

Ранее ФСБ раскрыла имена украинцев, работавших на фашистов в составе гитлеровской карательной группы ГФП-721. Картина событий была восстановлена на основании рассказов бывшего зафронтового агента советских спецслужб, который в войну был внедрен в карательную группу. По его свидетельствам, в ее составе активно действовали почти 20 человек, однако двое — некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко — были самыми кровавыми палачами, на их счету смерть более 450 человек.

