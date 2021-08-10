Потушить невозможно! Лесные пожары в России бьют рекорды

Лесные пожары в Якутии достигли такого масштаба, что никакие силы МЧС с ними уже не справятся - помочь может только дождь, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

Ранее стало известно, что МЧС по поручению президента России Владимира Путина дополнительно направит для тушения лесных пожаров в Якутию три самолета и 200 спасателей.