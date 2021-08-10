Потушить невозможно! Лесные пожары в России бьют рекорды
С лесными пожарами в Якутии теперь не смогут справиться даже все силы страны, если их собрать вместе, сказал НСН Алексей Ярошенко.
Лесные пожары в Якутии достигли такого масштаба, что никакие силы МЧС с ними уже не справятся - помочь может только дождь, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.
Ранее стало известно, что МЧС по поручению президента России Владимира Путина дополнительно направит для тушения лесных пожаров в Якутию три самолета и 200 спасателей.
«Людей, конечно, там остро не хватает, так что, думаю, это немножко поможет. Но это сильно помогло бы два месяца назад, а сейчас это уже запоздалая мера. Пожары уже такого масштаба, что с ними в принципе справиться никто не может, даже если все силы со всей страны собрать. Ситуация вышла из-под контроля почти полтора месяца назад, и с тех пор там люди только отбивают поселения, а на остальной территории пожары распространяются сами, как хотят. Какое-то улучшение ожидается через 2-3 дня просто из-за изменения погоды, но до конца сезона пожаров далеко. Теперь остановить огонь можно будет только, когда дожди сильные пойдут», - считает Ярошенко.
Ситуацию с лесными пожарами в других регионах России он назвал гораздо более благополучной, чем в Якутии и Иркутской области.
«На втором месте после Якутии Иркутская область. Там сейчас, конечно, пожаров гораздо меньше, чем в Якутии, но, тем не менее, на севере довольно много горит. Все остальные регионы более благополучные. На юге Башкортостана есть крупные пожары, в Мордовском заповеднике, но там, я думаю, близко к завершению. Однако, до конца сезона далеко, в тайге лес будет гореть до конца лета, а в более южных регионах – до ноября, так что много еще чего может случиться», - предупредил эколог.
Ярошенко напомнил, что подобные ЧП случаются в России уже несколько лет подряд, однако даже на этом фоне пожары 2021 года станут рекордными.
«У нас подобные пожарные катастрофы происходят в разных регионах Сибири и Дальнего Востока четвертый год подряд. Но этот год, скорее всего, станет самым крупным по площади пожаров с начала века. Пока принимаются тактические меры – где-то денежек подкинут, где-то создадут межрегиональный центр, но стратегических мер пока нет. Стратегически, конечно, нужно восстанавливать нормальное лесное хозяйство и полноценную систему охраны лесов, уничтоженные Лесным кодексом 2006 года», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
10 августа Минприроды и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров. Площадь пожаров увеличилась до 7,8 млн гектаров, что превысило прошлогодние показатели.
При этом 78% площадей пожаров в стране приходится на Якутию, где уже сгорели леса площадью с Подмосковье на территории более 4 млн гектаров. Общая площадь пожаров в Иркутской области превысила 123 тыс. гектаров.
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