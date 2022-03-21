В Бурятии зафиксировали первые природные пожары
Первые природные пожары были зафиксированы в Бурятии, сообщил заместитель директора государственной противопожарной службы республиканского агентства ГО и ЧС Николай Семенихин, передает РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о четырех пожарах, которые, скорее всего, произошли из-за неосторожного обращения с огнем.
При этом лесных пожаров в регионе в 2022 году зафиксировано не было, возгорания связаны с сельхозпалами.
По словам Семенихина, из-за малоснежной зимы при первых возгораниях возрастает угроза быстрого распространения огня, ведется постоянный мониторинг ситуации.
Ранее сильный природный пожар охватил западную часть Австралии, сообщает телеканал «360».
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