В Бурятии зафиксировали первые природные пожары

Первые природные пожары были зафиксированы в Бурятии, сообщил заместитель директора государственной противопожарной службы республиканского агентства ГО и ЧС Николай Семенихин, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о четырех пожарах, которые, скорее всего, произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

При этом лесных пожаров в регионе в 2022 году зафиксировано не было, возгорания связаны с сельхозпалами.

По словам Семенихина, из-за малоснежной зимы при первых возгораниях возрастает угроза быстрого распространения огня, ведется постоянный мониторинг ситуации.

Ранее сильный природный пожар охватил западную часть Австралии, сообщает телеканал «360».



