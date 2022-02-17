Не открывайте форточку: Нацпроекты «Экология» и «Чистый воздух» забукосвали в регионах
Основную массу выбросов создают промышленные объекты, которые предоставляют заниженную статистику, пояснил эколог Сергей Грибалев.
Данные статистики по загрязнению окружающей среды в России занижены, так как промышленные объекты скрывают их, а региональные власти не прикладывают достаточно усилий для изменения ситуации, заявил эколог Сергей Грибалев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Красноярский край стал регионом РФ с наиболее загрязненным воздухом, рассказала РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Так, расположенный в Красноярском крае Норильск возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом. При этом Радионова подчеркнула, что официальная статистика выбросов может быть заниженной. В топ-3 по загрязнению - Череповец и Новокузнецк.
«Большинство экологических проблем, безусловно, связаны с промышленными гигантами, градообразующими предприятиями, они и вносят основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Решение, конечно, есть. У нас национальные проекты "Экология" и "Чистый воздух" предусматривают это решение, они нацелены на снижение выбросов вредных веществ. Но самое главное – это проведение достоверного мониторинга, потому что информация зачастую о загрязнении воздуха недостоверная. Она предоставляется предприятиями, и она очень существенно разнится с информацией, которую общественники и инициативные группы отмечают – ставят свои датчики, собирают информацию, когда смог висит над городами. Это, конечно, является очень серьезной проблемой, поскольку если у нас не будет достоверной информации, то и принятие решений властями будет соответствующие. От этого и слабые шаги совершаются. Ярчайший пример, когда в Санкт-Петербурге мониторинг экологический, который велся в городе, был настолько недостоверным, что на днях заместитель председателя комитета сказал, что всю систему мониторинга нужно менять», - подчеркнул эколог.
Исполнение нацпроектов в регионах идет медленно именно из-за отсутствия достоверной информации.
«Необходимо принятие решений. Если вы согласны с тем, что воздух грязный, и есть пиковые нагрузки в определенное время, когда неблагоприятная метеорологическая обстановка, если власти владеют информацией, то они могут защитить население хотя бы в эти пиковые нагрузки. Банально, хотя бы не открывать форточку в доме в рамках неблагоприятной обстановки, когда люди предупреждены, что выбросы, смог навис над городом. Это раз. А два – это реализация национальных проектов, где четко прописаны процедуры по снижению выбросов, а также введение экологических мероприятий. Вы знаете, что электротранспорт существенно снижает нагрузку на обстановку городов, и так далее. В национальном проекте все этапы расписаны, его надо исполнять, и его низкое выполнение как раз и ведет к тому, что от этого страдают наши граждане, не улучшаются экологические показатели», - объяснил он.
По словам Грибалева, государство не жалеет средств на улучшение ситуации с экологией, однако региональные власти не принимают необходимые меры.
«К окончанию нацпроекта "Экология" мы должны прийти к тому, что качество жизни населения улучшится в этих городах. Очень хорошие заложены мероприятия, нужно только исполнять, а это пока хромает. Те деньги которые выделил президент, не реализуются. Это еще одна причина, по которой люди еще не получают от государства те гарантии, которые заложены у нас в Конституции. Деньги есть, правительство выделяет эти деньги, но, к сожалению, на местах не реализуют эти мероприятия, и у нас получается низкое исполнение кассового плана по нацпроекту», - посетовал эколог.
Ранее руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко заявил, что эффективность восстановления лесов в России составляет не более 2-3%, поскольку главное для чиновников – не результат, а красивая отчетность.
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