Не открывайте форточку: Нацпроекты «Экология» и «Чистый воздух» забукосвали в регионах

Данные статистики по загрязнению окружающей среды в России занижены, так как промышленные объекты скрывают их, а региональные власти не прикладывают достаточно усилий для изменения ситуации, заявил эколог Сергей Грибалев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Красноярский край стал регионом РФ с наиболее загрязненным воздухом, рассказала РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Так, расположенный в Красноярском крае Норильск возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом. При этом Радионова подчеркнула, что официальная статистика выбросов может быть заниженной. В топ-3 по загрязнению - Череповец и Новокузнецк.

«Большинство экологических проблем, безусловно, связаны с промышленными гигантами, градообразующими предприятиями, они и вносят основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Решение, конечно, есть. У нас национальные проекты "Экология" и "Чистый воздух" предусматривают это решение, они нацелены на снижение выбросов вредных веществ. Но самое главное – это проведение достоверного мониторинга, потому что информация зачастую о загрязнении воздуха недостоверная. Она предоставляется предприятиями, и она очень существенно разнится с информацией, которую общественники и инициативные группы отмечают – ставят свои датчики, собирают информацию, когда смог висит над городами. Это, конечно, является очень серьезной проблемой, поскольку если у нас не будет достоверной информации, то и принятие решений властями будет соответствующие. От этого и слабые шаги совершаются. Ярчайший пример, когда в Санкт-Петербурге мониторинг экологический, который велся в городе, был настолько недостоверным, что на днях заместитель председателя комитета сказал, что всю систему мониторинга нужно менять», - подчеркнул эколог.