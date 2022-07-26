«Из-за лета и кризиса»: Россиянам стало проще найти работу

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование ресурса SuperJob сообщили, что за последние три месяца 2022 года трудностей с поиском работы у россиян стало меньше. По мнению Захарова, это связано с кризисной ситуацией.

«С одной стороны – лето, и люди менее активно ищут работу. С другой – когда происходят кризисы, люди тоже очень неохотно выходят на рынок труда. Соответственно у работодателей, которые продолжают подбор персонала, возникают повышенные сложности с поиском людей. Соответственно те, кто выходит на рынок труда, работу находят гораздо легче. Но люди боятся выходить на рынок труда: лучше плохая работа, но понятная компания, чем что-то новое и выше оплачиваемое, но неизвестное. Как правило, в кризисных ситуациях работодатели замораживают зарплаты. Но в некоторых отраслях, они наоборот повышаются. Например, в IT-сфере, связанной с информационной безопасностью, где не хватает персонала, зарплаты резко растут», - объяснил он.