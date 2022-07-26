«Из-за лета и кризиса»: Россиянам стало проще найти работу

Основатель SuperJob Алексей Захаров и профессор Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказали, что летом меньше граждан ищут работу, поэтому каждый из соискателей ценен.


Сейчас россиянам стало легче находить работу из-за сезонных изменений и кризиса, так как меньше граждан выходят на рынок труда, поэтому работодатели принимают имеющиеся кандидатуры. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

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Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование ресурса SuperJob сообщили, что за последние три месяца 2022 года трудностей с поиском работы у россиян стало меньше. По мнению Захарова, это связано с кризисной ситуацией.

«С одной стороны – лето, и люди менее активно ищут работу. С другой – когда происходят кризисы, люди тоже очень неохотно выходят на рынок труда. Соответственно у работодателей, которые продолжают подбор персонала, возникают повышенные сложности с поиском людей. Соответственно те, кто выходит на рынок труда, работу находят гораздо легче. Но люди боятся выходить на рынок труда: лучше плохая работа, но понятная компания, чем что-то новое и выше оплачиваемое, но неизвестное. Как правило, в кризисных ситуациях работодатели замораживают зарплаты. Но в некоторых отраслях, они наоборот повышаются. Например, в IT-сфере, связанной с информационной безопасностью, где не хватает персонала, зарплаты резко растут», - объяснил он.

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Профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с «Радиоточкой НСН» также подтвердила, что летом меньше людей выходят на рынок труда. Однако, по ее словам, увеличивается интерес граждан к работе в сфере услуг.

«Сейчас традиционно летнее затишье. Я думаю, что рынок труда в полной мере покажет себя со второй половины сентября. Тогда можно будет посмотреть, какие кластеры просели, например автомобильный. Нужно смотреть не по Москве, Москва – не показатель, а по регионам. Летом найти работу не сложнее, но в этот период наблюдается спад интереса к ней из-за отпусков, детских каникул и других сезонных переориентаций. Но думаю, что, например, в строительной отрасли все идет бесперебойно. Летом как всегда активизируются сферы услуг, например, быстрое питание», - заключила она.

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Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что на фоне перестройки экономики российские работодатели станут чаще искать специалистов по логистике и производственным процессам.

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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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