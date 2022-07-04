«Добрая воля руководителя»: Стало известно, почему в России отказываются от удаленки

Удаленный формат работы до сих пор востребован в России, но некоторые работодатели все же отказываются от него, чтобы следить за своими сотрудниками. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, согласно которому за последние три месяца в России в два раза сократилось число компаний, сотрудники которых работают на удаленке. При этом Самраилова считает, что удаленный формат работы до сих пор востребован в стране.