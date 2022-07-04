«Добрая воля руководителя»: Стало известно, почему в России отказываются от удаленки

Профессор Екатерина Самраилова в эфире НСН заверила, что компании будут предоставлять «нужным» сотрудникам преференции в виде удаленного формата работы.


Удаленный формат работы до сих пор востребован в России, но некоторые работодатели все же отказываются от него, чтобы следить за своими сотрудниками. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, согласно которому за последние три месяца в России в два раза сократилось число компаний, сотрудники которых работают на удаленке. При этом Самраилова считает, что удаленный формат работы до сих пор востребован в стране.

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«Думаю, что удаленка очень востребована, и в ней заинтересованы сами работники, особенно в летнее время и благодаря распространению интернета на все дачные территории. Те, кто может работать на удаленке, исходя из своих профессиональных задач, думаю все и работают. То, что число компаний с таким форматом работы снизилось, возможно, связано со стереотипом мышления по возвращению в прежние рамки труда. Здесь надо классифицировать организации и те виды занятости, для которых приемлем или неприемлем удаленный формат. Здесь только добрая воля руководителя и умение им самим понимать поставленные перед персоналом задачи», - отметила она

В то же время, по ее мнению, работодатели обычно отказываются от удаленного формата работы, чтобы следить за своими сотрудниками, при этом иногда предоставляя им некоторые преференции.

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«Чаще всего работодатели отказываются от удаленки из-за своего стереотипа мышления. Когда люди подконтрольны, есть контроль входа на работу по электронным пропускам, регламент рабочего времени. К тому же несоблюдение режима трудового дня входит в коэффициенты премирования. В разных видах профессиональной деятельности удаленный формат работы по-разному влияет на эффективность работы. Например, даже специалисты службы труда заработной платы, которые работают в программном обеспечение, могут работать дома - это не связано с их нахождением на рабочем месте в классическом понимании. Для контроля их работы в течение трудового дня есть специальные программы на компьютере. К этому уже приспособились. Здесь даже такой психологический момент формирования таких понятий, как лояльность, дополнительные мотивационные бонусы. Мне кажется, что для тех специалистов, которые нужны организации, в любом случае будут преференции, в том числе с удаленным режимом», - заключила Самраилова.

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Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для работы на удаленке необходимо правильно распределить пространство в доме, чтобы человека ничего не отвлекало, иначе у него могут развиться психологические проблемы.

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ФОТО: pixabay.com
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