Зеленский обсудил со спецпосланником Трампа гарантии безопасности и санкции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. По его словам, на переговорах обсуждались гарантии безопасности для Украины и усиление антироссийских санкций.
Зеленский уточнил, что речь шла о проектах в рамках инициативы PURL, предусматривающей финансирование производства и закупку комплексов Patriot, а также о двусторонних соглашениях по совместному выпуску дронов и вооружений.
«Рассчитываем на положительную реакцию США», — отметил он.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) была запущена США и НАТО в августе для ускоренной передачи Украине вооружений и систем ПВО. По данным Киева, к механизму уже присоединились 11 стран, передает «Радиоточка НСН».
