Зеленский обсудил со спецпосланником Трампа гарантии безопасности и санкции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. По его словам, на переговорах обсуждались гарантии безопасности для Украины и усиление антироссийских санкций.

Зеленский уточнил, что речь шла о проектах в рамках инициативы PURL, предусматривающей финансирование производства и закупку комплексов Patriot, а также о двусторонних соглашениях по совместному выпуску дронов и вооружений.