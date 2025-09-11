МИД призвал Польшу отменить закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Россия потребовала от Польши пересмотреть решение о закрытии погранпереходов на белорусском направлении, заявив о его деструктивном характере. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, действия Варшавы подчинены линии на эскалацию напряженности в Европе и способны нанести ущерб партнерам Польши, использующим эту границу для товарного обмена, отмечает издание «Профиль».