Блогер Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря»

Блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря».

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Она опубликовала тизер проекта в своем Telegram-канале. Cудя по видео, блогер отправится в российскую глубинку, чтобы ознакомиться с фермерской жизнью.

В тизере будущего шоу Ивлеева с фатой на голове катается в ковше экскаватора и проезжает мимо деревянных срубов. Она также появляется в кузове машины вместе с мужем Филиппом Бегаком.

Ранее Ивлеева обжаловала штраф, наложенный Тверским районным судом в апреле 2024 года за дискредитацию вооруженных сил РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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