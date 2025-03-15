Блогер Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря»
Блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря».
Она опубликовала тизер проекта в своем Telegram-канале. Cудя по видео, блогер отправится в российскую глубинку, чтобы ознакомиться с фермерской жизнью.
В тизере будущего шоу Ивлеева с фатой на голове катается в ковше экскаватора и проезжает мимо деревянных срубов. Она также появляется в кузове машины вместе с мужем Филиппом Бегаком.
Ранее Ивлеева обжаловала штраф, наложенный Тверским районным судом в апреле 2024 года за дискредитацию вооруженных сил РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru