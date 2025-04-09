СМИ: Особняк Ивлеевой в Подмосковье купил актер Вдовиченков

По данным СМИ, сумму сделки оценивают в 120 миллионов рублей. Уточняется, что артист в конце марта приобрел недвижимость в коттеджном поселке «Старый свет» Истринского района.

Дом, пощадью в 364 квадратных метров расположен на участке в 15 соток. Помимо особняка на территории есть гараж на пять машин.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря». Согласно представленному тизеру, в новом шоу блогер отправится в российскую глубинку, чтобы ознакомиться с фермерской жизнью, передает «Радиоточка НСН».

