СМИ: Особняк Ивлеевой в Подмосковье купил актер Вдовиченков
Особняк телеведущей Анастасии Ивлеевой в Подмосковье купил актер Владимир Вдовиченков, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, сумму сделки оценивают в 120 миллионов рублей. Уточняется, что артист в конце марта приобрел недвижимость в коттеджном поселке «Старый свет» Истринского района.
Дом, пощадью в 364 квадратных метров расположен на участке в 15 соток. Помимо особняка на территории есть гараж на пять машин.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря». Согласно представленному тизеру, в новом шоу блогер отправится в российскую глубинку, чтобы ознакомиться с фермерской жизнью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru