С 1 октября повысят оклады военных и сотрудников силовых ведомств

С 1 октября оклады военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти будут увеличены на 7,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в официальных документах.

Повышение коснется контрактников и срочников, а также сотрудников Росгвардии с полицейскими чинами, работников МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможни и фельдсвязи, отмечает RT.

В 90% регионов оклады учителей ниже МРОТ

Ранее в Госдуме сообщили, что с 1 октября также будет проиндексирована зарплата ряда категорий госслужащих и бюджетников. Для большинства федеральных и муниципальных служащих рост составит 4,5%.

Под индексацию попадут сотрудники министерств, ведомств, территориальных подразделений, органов власти разных уровней и работники судебной системы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
