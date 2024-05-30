«Сгладит дефицит кадров»: Депутат Буцкая о введении «удаленки» для беременных

Введение удаленной работы для беременных является позитивной рекомендацией от Минтруда, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН. Она отметила, что женщинам не придется тратить силы на дорогу до работы, а дома они смогут чувствовать себя более комфортно.

Ранее «Известия» сообщили, что власти хотят стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на «удаленку». Такие рекомендации готовит Минтруд. Отмечается, что инициатива поможет сгладить дефицит кадров, а также снизить занятость в неформальном секторе. Буцкая поддержала инициативу.