«Сгладит дефицит кадров»: Депутат Буцкая о введении «удаленки» для беременных
Работодателям придется пойти на многие шаги, поскольку на рынке труда ощущается сильный дефицит рабочих рук, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Введение удаленной работы для беременных является позитивной рекомендацией от Минтруда, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН. Она отметила, что женщинам не придется тратить силы на дорогу до работы, а дома они смогут чувствовать себя более комфортно.
Ранее «Известия» сообщили, что власти хотят стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на «удаленку». Такие рекомендации готовит Минтруд. Отмечается, что инициатива поможет сгладить дефицит кадров, а также снизить занятость в неформальном секторе. Буцкая поддержала инициативу.
«У нас было такое предложение, чтобы давать декретный отпуск по беременности и на первый триместр тоже, потому что в первом триместре часто бывает то, что называется «не до работы». Организм женщины только настраивается на беременность: и тошнит, и мутит, и всякие есть особенности женские, связанные с тем, что надо себя поберечь. Первый триместр очень важен. Как врач могу сказать, что полностью поддерживаю любые варианты работы, которые не требуют дополнительных поездок, которые дают возможность женщине в домашней, спокойной обстановке, может быть, сесть более удобно, надеть более удобную одежду, быть рядом с туалетной комнатой. Это позитивные рекомендации», – сказала Буцкая.
Депутат отметила, что работодателям придется пойти «на многие шаги», поскольку на рынке труда ощущается сильный дефицит кадров.
«Работодателям сейчас придется пойти на многие шаги, потому что у нас дефицит рабочих рук. С одной стороны, они за поддержку сотрудника, который бы выполнял свои обязанности в офисе или дистанционно. Чем больше работодатель будет лоялен к своему сотруднику, тем больше и эффективность от работы сотрудника. Надеемся на то, что это будет улица с двусторонним движением – работодатель думает о сотруднике, а сотрудник лоялен к предприятию, на котором он работает», – указала собеседница НСН.
Кроме того, Буцкая напомнила, что удаленная работа активно практикуется с начала пандемии коронавируса.
«Начиная с пандемии, активно используется удаленная работа. Большое количество компаний после пандемии не вернулись к офисному графику. Сотрудники многих компаний могут совершенно спокойно работать дистанционно», – резюмировала она.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок отметил в эфире НСН, что законопроекту о праве работников уходить при аллергии на «удаленку» требуется доработка, так как не все профессии можно отправить работать дистанционно, передает «Радиоточка НСН».
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