Сванидзе напомнил Жириновскому о партнерстве Гитлера и Сталина

«Нельзя инициативу Владимира Вольфовича комментировать как что-то серьезное. Он уже долгие годы выступает в качестве политического клоуна. Успешного, талантливого, яркого, но политического клоуна. Но, если говорить об этом более или менее серьезно, это гитлеровская позиция. Гитлер, напав на Польшу, объявил всему миру, что это Польша начала войну. И Сталин с этой позицией был солидарен, потому чтобы был пакт Молотова-Риббентропа, мы были с Гитлером союзники. Мы соглашались со всем, что говорил Гитлер, а Гитлер соглашался со всем, что говорил Сталин. Они обменивались поздравлениями, да и вообще, у них были "совет да любовь" - до 22 июня 1941 года, когда Гитлер на нас напал», - сказал он.

Публицист добавил, что не приглашение российской делегации Польшей может быть связано с нынешними непростыми отношениями между Москвой и Варшавой, но России все равно следовало бы реагировать на это спокойно.

«Я бы сказал, что без нас торжества неполные по поводу победы (во Второй мировой войне), потому что мы внесли в нее главный решающий вклад. Начало Второй мировой войны, к сожалению, складывалось так, что когда Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939 года - мы с ним были союзниками. Забывать об этом не нужно. Я бы сказал, что нам давно нужно было поставить все точки i. Конечно, неприглашение нас Польшей это плохо, потому что все было давно, приглашать нужно сейчас. Нынешняя Россия, конечно, к сталинскому Советскому Союзу имеет исторические отношение, но только историческое, и не отвечает за его преступления. Думаю, причина в общем контексте наших нынешних негативных отношений с Польшей. Но реагировать на неприглашение нужно спокойно, с пониманием того, что здесь исторически рыльце у нас в пуху», - заключил журналист.

Стоит отметить, что в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны не приехал и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома сослался на ураган «Дориан», который надвигается на штат Флорила. При этом в польских СМИ поползли слухи, что отказ Трампа, в том числе, может быть связан с отсутствием на мероприятии президента РФ Владимира Путина.

