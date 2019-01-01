Историк жестко ответил на призыв РПЦ не связывать Победу со Сталиным
Доктор исторических наук в интервью НСН рассказал, почему представители РПЦ негативно отзываются о Сталине.
Россиянaм не стоит возврaщaться к культу личности Иосифa Сталина и приписывaть ему победу в Великой Отечественной войне. Тaкое мнение выскaзaл глaвa синодaльного Отделa внешних церковных связей митрополит Иларион. Он зaявил, что это зaслугa всего нaродa, пишет Интерфaкс.
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН напомнил нелицеприятные факты из истории церкви и рассказал о причинах, которые побудили представителя РПЦ к призывам не связывать победу в Великой Отечественной войне с именем Иосифа Сталина западным влиянием.
«Заявления митрополита Илариона (Григория Дашевского) звучат неуместно. Этот господин пытается говорить от имени церкви. Несмотря на его статусное положение, его нравственное положение в РПЦ вызывает сомнение. Он является проводником идей зарубежной православной церкви. И тут мы подходим к главному. Восстановление РПЦ в ее нынешнем виде было произведено никем иным как Адольфом Гитлером на территории Украины. На оккупированной немецкой армией территории было основано 7,5 тысяч приходов. Это исторический факт, который церковные деятели стараются не упоминать. Церковники были духовными окормителями Русской освободительной армии (РОА), взрощенной фашистами, поддерживали восстановление монархии в России.
После войны, когда Сталиным было принято решение о восстановлении института церкви, эти приходы не стали трогать. Цель была – лишить недругов России почвы для спекуляций. Многие служители из тех самых приходов эмигрировали и вошли в православную церковь за рубежом. Выразителем этих сил сегодня и является Григорий Дашевский – митрополит Иларион. Поэтому у него вызывает раздражение все, что связано с Победой. Она завоевана Сталиным. С его именем гибли люди на фронте. И это тоже исторический факт, который бесит таких церковных деятелей, как Дашевский. Убежден, что история расставит все по своим местам, и всем этим власовцам и бандеровцам, которые окопались в РПЦ, придет конец», - заявил историк.
Ранее Александр Пыжиков рассказал НСН, почему нам так важны памятники и будет ли введен мораторий на их установку.
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