Россиянaм не стоит возврaщaться к культу личности Иосифa Сталина и приписывaть ему победу в Великой Отечественной войне. Тaкое мнение выскaзaл глaвa синодaльного Отделa внешних церковных связей митрополит Иларион. Он зaявил, что это зaслугa всего нaродa, пишет Интерфaкс.

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН напомнил нелицеприятные факты из истории церкви и рассказал о причинах, которые побудили представителя РПЦ к призывам не связывать победу в Великой Отечественной войне с именем Иосифа Сталина западным влиянием.

«Заявления митрополита Илариона (Григория Дашевского) звучат неуместно. Этот господин пытается говорить от имени церкви. Несмотря на его статусное положение, его нравственное положение в РПЦ вызывает сомнение. Он является проводником идей зарубежной православной церкви. И тут мы подходим к главному. Восстановление РПЦ в ее нынешнем виде было произведено никем иным как Адольфом Гитлером на территории Украины. На оккупированной немецкой армией территории было основано 7,5 тысяч приходов. Это исторический факт, который церковные деятели стараются не упоминать. Церковники были духовными окормителями Русской освободительной армии (РОА), взрощенной фашистами, поддерживали восстановление монархии в России.