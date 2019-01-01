Сванидзе: Сталин не спас Ленинград из-за зависти
Историк Николай Сванидзе в эфире НСН согласился с мнением Елены Чижовой о том, что советский генералиссимус способствовал блокаде города.
Российская писательница, лауреат Букеровской премии 2009 года Елена Чижова обвинила главу советского правительства во время Великой Отечественной войны Иосифа Сталина в блокаде Ленинграда. В статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung она высказала мнение, что Верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР якобы старался помочь Адольфу Гитлеру уничтожить город. «Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — отметила Чижова. Писательница считает, что Сталин ненавидел Ленинград из-за «самосознания» жителей, их «способности к независимому мышлению».
Историк и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал мнение Елены Чижовой не безосновательным. Он полагает, что вряд ли Сталин специально способствовал уничтожению Ленинграда Гитлером, но он явно не сделал всего того, что могло бы спасти людей.
«Все взгляды на историю так или иначе частные. Есть факты, все остальное — интерпретация. Но то, что Сталин не сделал всего, что мог для того, чтобы спасти Ленинград, — это несомненно. Он не способствовал наполнению Ленинграда продуктами, он отбомбился по Финляндии, тем самым включив финнов в войну против Советского Союза после нападения Гитлера. Это способствовало тому, чтобы кольцо было замкнуто вокруг Ленинграда. На людей-то ему как всегда было наплевать. Также он запретил, например, вывозить людей из Сталинграда, когда было ясно, что там будет мясорубка», — сказал Сванидзе.
Второй несомненный факт — что Ленинград Сталин не любил. Несколько раз он просто вырезал ленинградскую элиту.
«Это было связано и с тем, что там были его враги, с которыми он боролся за власть. В том числе Зиновьев, который был ленинградским лидером еще при Ленине. Его он убил и воспользовался этим, чтобы пройтись по ленинградской элите огнем и мечом. Это было после убийства Кирова, к которому, судя по всему, Сталин не имел отношения, но он воспользовался убийством Кирова для того, чтобы еще раз вырезать верхушку Ленинграда. После войны было знаменитое «Ленинградское дело». Он каждый раз как будто снимал верхний слой», — напомнил собеседник НСН.
У Сталина могла быть и еще одна, ментальная, причина не любить Ленинград — чувство исторической зависти.
«Не любил Ленинград, может быть, потому, что он был оплотом революции, где произошел Октябрьский переворот. Сталин стремился войти в историю как один из отцов революции, а он к ней не относился: Октябрьский переворот проводили Ленин и Троцкий. У Сталина это вызывало чувство исторической зависти», — не исключил Сванидзе.
Блокада Ленинграда продлилась 872 дня и была снята 27 января 1944 года. Согласно официальным данным, в городе от голода умерли более 640 тысяч человек, еще десятки тысяч истощенных ленинградцев умерли в эвакуации. Еще 17 тысяч жителей погибли и 34 тысяч были ранены в результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок города немцами. Реальные цифры значительно выше. К концу блокады в Ленинграде осталось лишь 560 тысяч жителей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»