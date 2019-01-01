Сванидзе: Сталин не спас Ленинград из-за зависти

Российская писательница, лауреат Букеровской премии 2009 года Елена Чижова обвинила главу советского правительства во время Великой Отечественной войны Иосифа Сталина в блокаде Ленинграда. В статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung она высказала мнение, что Верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР якобы старался помочь Адольфу Гитлеру уничтожить город. «Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — отметила Чижова. Писательница считает, что Сталин ненавидел Ленинград из-за «самосознания» жителей, их «способности к независимому мышлению».

Историк и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал мнение Елены Чижовой не безосновательным. Он полагает, что вряд ли Сталин специально способствовал уничтожению Ленинграда Гитлером, но он явно не сделал всего того, что могло бы спасти людей.

«Все взгляды на историю так или иначе частные. Есть факты, все остальное — интерпретация. Но то, что Сталин не сделал всего, что мог для того, чтобы спасти Ленинград, — это несомненно. Он не способствовал наполнению Ленинграда продуктами, он отбомбился по Финляндии, тем самым включив финнов в войну против Советского Союза после нападения Гитлера. Это способствовало тому, чтобы кольцо было замкнуто вокруг Ленинграда. На людей-то ему как всегда было наплевать. Также он запретил, например, вывозить людей из Сталинграда, когда было ясно, что там будет мясорубка», — сказал Сванидзе.

Второй несомненный факт — что Ленинград Сталин не любил. Несколько раз он просто вырезал ленинградскую элиту.

«Это было связано и с тем, что там были его враги, с которыми он боролся за власть. В том числе Зиновьев, который был ленинградским лидером еще при Ленине. Его он убил и воспользовался этим, чтобы пройтись по ленинградской элите огнем и мечом. Это было после убийства Кирова, к которому, судя по всему, Сталин не имел отношения, но он воспользовался убийством Кирова для того, чтобы еще раз вырезать верхушку Ленинграда. После войны было знаменитое «Ленинградское дело». Он каждый раз как будто снимал верхний слой», — напомнил собеседник НСН.