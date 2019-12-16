Историк-расчленитель написал «письмо-исповедь»
Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко экс-доцент СПбГУ Олег Соколов написал «письмо-исповедь», в котором рассказал об отношениях со своей жертвой, пишет сайт KP.Ru.
По словам Соколова, он намеревался обвенчаться с Анастасией Ещенко, а также официально зарегистрировать брак в апреле 2020 года. Он также пишет, что за все 5 лет совместного проживания о «ее и пальцем не тронул», а семейные скандалы были редкими, «ровными, без сильных всплесков».
Соколов также пишет, что осознает всю тяжесть содеянного и заслуживает наказания. «Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет», — написал он.
Олег Соколов также заявил, что, кроме написания книги, никаких планов на будущее у него нет.
Ранее в пресс-центре НСН адвокат Александр Почуев рассказал, что Олег Соколов не может понять, как произошла трагедия.
«Это трагедия двух влюбленных. Анастасия жила с Соколовым до 5 лет по разным данным. Почему это произошло, не может ответить даже он сам. Он находится в специальном заведении для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Я искренне верю, что на вопрос, почему ответит следствие», - добавил он.
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