Смартфоны не являются главным фактором, подрывающим психику детей, заявила в интервью НСН детский психолог Ирина Таранова, объяснив родителям, когда можно давать гаджеты малышам.

Американские ученые ранее провели исследование, показавшее, что получение первого гаджета до 12 лет чревато эмоциональными проблемами в будущем: агрессией, заниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью и ощущением утраты связи с реальностью. Таранова отметила, что дело здесь не в возрасте, а в реакции на «расставание» с гаджетом.