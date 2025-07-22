Психолог развеяла мифы о запрете гаджетов для детей
Если ребенок, посмотрев 10 минут мультфильмы, не плачет, когда у него забирают телефон, в его жизнь можно «дозировано вводить» гаджеты, сказала в эфире НСН Ирина Таранова.
Смартфоны не являются главным фактором, подрывающим психику детей, заявила в интервью НСН детский психолог Ирина Таранова, объяснив родителям, когда можно давать гаджеты малышам.
Американские ученые ранее провели исследование, показавшее, что получение первого гаджета до 12 лет чревато эмоциональными проблемами в будущем: агрессией, заниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью и ощущением утраты связи с реальностью. Таранова отметила, что дело здесь не в возрасте, а в реакции на «расставание» с гаджетом.
«Одно дело, когда мы даем ребенку мультик на 5-10 минут, а другое - когда он с этим гаджетом сидит два или три часа. Конечно, это слишком много. Тем не менее, если родители видят, что это никак не отражается на эмоциональном состоянии ребенка, он не становится раздражительным, истеричным, плаксивым, постепенно вводить гаджеты можно. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это то, как ребенок расстается и прощается с гаджетом. Если это дается тяжело, сопровождается истериками и криками, тогда мы можем сделать вывод, что ребенок пока еще не готов к дозированному употреблению гаджета. Тогда надо его на какое-то время убрать совсем. Что касается возраста, в целом может действовать правило "чем дольше не использовать, тем лучше". Есть и подростки 13-14 лет, которым, по-хорошему, гаджеты лучше не давать из-за их реакции на их отсутствие», - пояснила психолог.
При этом она не согласилась, что именно гаджеты подрывают эмоциональную устойчивость ребенка, усомнившись в чистоте эксперимента американцев.
«Не только гаджеты влияют на то, как ребенок будет развиваться и какие у него будут эмоционально-психологические проблемы и сложности в будущем. Здесь нужно учитывать много других факторов, которые более значимы. Например, особенности семейной ситуации, эмоционального климата в семье, личностные особенности ребенка: его тревожность, уровень страха, то, как он справляется с разного рода стрессами. Эти вещи больше влияют на эмоциональное состояние ребенка в дальнейшем. Поэтому физически невозможно провести такой "чистый" эксперимент о влиянии гаджетов и их использования до 12 лет», - заключила собеседница НСН.
Клинический психолог, спикер Российской лиги психологов и психотерапевтов Ксения Петрова ранее сказала на пресс-конференции в пресс-центре НСН, что у людей возникает зависимость от любых гаджетов, включая телевизор. По ее данным, а мире около 300 млн наркозависимых и около 470 млн зависимых от электронных устройств, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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