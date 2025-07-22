Трамп призвал наказать причастных к сговору на выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сурового наказания для лиц, которые, по его словам, пытались повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

По словам Трампа, попытки фальсификации голосования должны повлечь за собой «очень серьезные последствия».

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Он подчеркнул, что организаторы сговора были разоблачены и должны понести ответственность.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что у американских властей имеются доказательства причастности бывших высокопоставленных чиновников из администрации Барака Обамы к попыткам вмешательства в избирательный процесс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Вмешательство России В Выборы СШАДональд Трамп

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