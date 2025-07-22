Трамп призвал наказать причастных к сговору на выборах 2016 года
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сурового наказания для лиц, которые, по его словам, пытались повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
По словам Трампа, попытки фальсификации голосования должны повлечь за собой «очень серьезные последствия».
Он подчеркнул, что организаторы сговора были разоблачены и должны понести ответственность.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что у американских властей имеются доказательства причастности бывших высокопоставленных чиновников из администрации Барака Обамы к попыткам вмешательства в избирательный процесс, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru