Трамп призвал наказать причастных к сговору на выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сурового наказания для лиц, которые, по его словам, пытались повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

По словам Трампа, попытки фальсификации голосования должны повлечь за собой «очень серьезные последствия».