«До часа в день»: Психолог призвал не запрещать гаджеты детям до двух лет
Анатолий Северный заявил НСН, что еще не доказано, как экранное время влияет на детей.
Детям любого возраста не стоит запрещать использование гаджетов, необходимо ограничить время и наполнить его полезным контентом для ребенка, заявил НСН психиатр, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный.
Детей до двух лет нужно оградить от использования гаджетов, так как это приводит к существенному снижению интеллектуальных и коммуникативных функций. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская. Северный эту идею не поддержал.
«Еще никем не доказано, как экранное время влияет на детей. Все должно быть в разумных пределах. Все зависит от характера ребенка, от условий чисто социальных. Конечно, в возрасте до двух лет это должны быть минуты, не часы за телефоном или планшетом», - отметил он.
По его словам, детям можно смотреть мультфильмы, играть в гаджетах, но никогда нельзя заменять телефоном человеческое общение.
«Мультфильмы можно смотреть, почему нет? Все зависит от того, какие мультфильмы. Мультфильмы – это очень хорошо, включать гаджеты в игру тоже полезно. Сегодня много развивающих игр. Польза и зло диктуются условиями применения, использования. Поэтому нельзя считать гаджет только пользой или только злом. Здесь много факторов, которые должны учитывать родители. Главное для ребенка – это человеческое общение, которое никогда не должно заменяться гаджетами. Это важно помнить», - рассказал собеседник НСН.
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) выяснили, что просмотр телевизора и использование гаджетов перед сном побуждает детей засыпать позже, но не ухудшает качество ночного отдыха в целом. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics, передает «Радиоточка НСН».
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