«До часа в день»: Психолог призвал не запрещать гаджеты детям до двух лет

«Еще никем не доказано, как экранное время влияет на детей. Все должно быть в разумных пределах. Все зависит от характера ребенка, от условий чисто социальных. Конечно, в возрасте до двух лет это должны быть минуты, не часы за телефоном или планшетом», - отметил он.

По его словам, детям можно смотреть мультфильмы, играть в гаджетах, но никогда нельзя заменять телефоном человеческое общение.

«Мультфильмы можно смотреть, почему нет? Все зависит от того, какие мультфильмы. Мультфильмы – это очень хорошо, включать гаджеты в игру тоже полезно. Сегодня много развивающих игр. Польза и зло диктуются условиями применения, использования. Поэтому нельзя считать гаджет только пользой или только злом. Здесь много факторов, которые должны учитывать родители. Главное для ребенка – это человеческое общение, которое никогда не должно заменяться гаджетами. Это важно помнить», - рассказал собеседник НСН.

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) выяснили, что просмотр телевизора и использование гаджетов перед сном побуждает детей засыпать позже, но не ухудшает качество ночного отдыха в целом. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics, передает «Радиоточка НСН».

