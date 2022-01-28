«Дел - единицы»: В РПЦ оправдали «уголовку» за оскорбление верующих

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что уголовные дела за высказывания и шутки в ряде случаев выглядят «чушью», но и оскорблять целые народы в многонациональной стране, по его словам, недопустимо. Реакция правоохранителей может быть разная, но она должна быть «соразмерная и умная», добавил экс-президент.

Кипшидзе подчеркнул, что решение в таких ситуациях «зависит от обстоятельств».

«Если речь идет о сознательном использовании того уважения и почитания, которое большинство людей испытывают по отношению к религиозным символам, для провокаций и выражения неуважения к ним, то в таких случаях возбуждение уголовных дел оправдано и законно. Если же человек совершил подобное по незнанию или, не понимая того, что этим он издевается над святыней или чувствами верующих, то тогда у него есть возможность для принесения извинений, которые мы, если они искренние, рассматриваем как основание для примирения и прекращения уголовного дела», - отметил он.

Так, представитель Церкви рассказал, что, после того, как одна из блогеров прошлым летом принесла извинения, патриархат ходатайствовал перед судом о прекращении в отношении нее уголовного дела. При этом он добавил, что уголовные дела об оскорблении чувств верующих возбуждаются очень редко.