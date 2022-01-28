«Дел - единицы»: В РПЦ оправдали «уголовку» за оскорбление верующих
Есть случаи, когда за оскорбление верующих можно и простить, заявил НСН представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
К уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих надо привлекать только тех, кто не раскаивается в содеянном. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что уголовные дела за высказывания и шутки в ряде случаев выглядят «чушью», но и оскорблять целые народы в многонациональной стране, по его словам, недопустимо. Реакция правоохранителей может быть разная, но она должна быть «соразмерная и умная», добавил экс-президент.
Кипшидзе подчеркнул, что решение в таких ситуациях «зависит от обстоятельств».
«Если речь идет о сознательном использовании того уважения и почитания, которое большинство людей испытывают по отношению к религиозным символам, для провокаций и выражения неуважения к ним, то в таких случаях возбуждение уголовных дел оправдано и законно. Если же человек совершил подобное по незнанию или, не понимая того, что этим он издевается над святыней или чувствами верующих, то тогда у него есть возможность для принесения извинений, которые мы, если они искренние, рассматриваем как основание для примирения и прекращения уголовного дела», - отметил он.
Так, представитель Церкви рассказал, что, после того, как одна из блогеров прошлым летом принесла извинения, патриархат ходатайствовал перед судом о прекращении в отношении нее уголовного дела. При этом он добавил, что уголовные дела об оскорблении чувств верующих возбуждаются очень редко.
«Количество дел, возбужденных по 148-ой статье, измеряется единицами. Их крайне мало. Те несколько случаев, которые произошли и стали интересны для СМИ, все равно остаются единичными. Поэтому я считаю, что статья 148 вполне выполняет свою функцию по предотвращению унижения наших граждан по признаку принадлежности к той или иной религии. Не важно, где совершается подобного рода «перформанс»: на фоне храма, мечети или синагоги – это одинаково оскорбительно для многорелигиозного российского общества», - заключил Кипшидзе.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что считает обнаженные фото на фоне храмов злостным хулиганством, а не перформансом или искусством.
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