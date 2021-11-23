Священник: Откровенные фото у храмов – атака на православие

Люди, выкладывающие неприличные фотографии на фоне храмов пытаются задеть чувства верующих, заявил священник, председатель Информационной комиссии Московской епархии Александр Волков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Для европейской части нашей страны православие является религией большинства. Люди, которые стремятся к такого рода эпатажным и провоцирующим действиям, видимо, хотят направить свою энергию именно по отношению к тем людям, которые исповедуют православие. Тут возникает вопрос: зачем? Зачем люди хотят сделать больно? Такого рода вещи реализуются публично. У меня вопрос к этим людям. Наверное, это можно оценить с точки зрения медицинской – это садизм, когда человек хочет сознательно причинить другому человеку боль», отметил Волков.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН призвал приравнять подобные акции к экстремизму.

