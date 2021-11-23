Священник: Откровенные фото у храмов – атака на православие
Председатель информационной комиссии Московской епархии Александр Волков отметил, что нарушители общественного порядка пытаются сделать больно верующим.
Люди, выкладывающие неприличные фотографии на фоне храмов пытаются задеть чувства верующих, заявил священник, председатель Информационной комиссии Московской епархии Александр Волков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Для европейской части нашей страны православие является религией большинства. Люди, которые стремятся к такого рода эпатажным и провоцирующим действиям, видимо, хотят направить свою энергию именно по отношению к тем людям, которые исповедуют православие. Тут возникает вопрос: зачем? Зачем люди хотят сделать больно? Такого рода вещи реализуются публично. У меня вопрос к этим людям. Наверное, это можно оценить с точки зрения медицинской – это садизм, когда человек хочет сознательно причинить другому человеку боль», отметил Волков.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН призвал приравнять подобные акции к экстремизму.
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