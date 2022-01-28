Медведев: На оскорбительные публикации в сети должна быть «умная» реакция
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал правоохранительные органы к «умной» и «соразмерной правонарушению» реакции на оскорбительные публикации в соцсетях. Об этом он рассказал во время интервью российским СМИ.
«Реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная, и она должна быть умная. Это очевидно», - цитируе Медведева «Интерфакс».
Медведев подчеркнул, что порой преследования за слова или шутки - это «просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела». При этом он не поддержал провокационные фотографии на фоне храмов.
Зампред Совбеза призвал «не навязывать» традиции столицы на Кавказе, напомнив, что в многонациональной России нужно уважать даже очень консервативные представления о мире.
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