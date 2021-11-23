Оболонский призвал приравнять обнаженные фото на фоне храмов к экстремизму

Люди, которые разрушают фундаментальные принципы государства должны нести максимальное наказание, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал многочисленные скандалы с обнаженными фотографиями на фоне священных мест.

«Это действие не просто спонтанное, это спланированная акция, которая формирует общественное мнение и понижает наши морально-нравственные ценности, разрушает наши фундаментальные ценности, нашу государственность, наши смыслы самые высокие. Эти граждане странные хотят ценности разрушить. Не нужно здесь заниматься демагогией, нужно сформулировать цели и задачи, а силовой блок и суд должны ориентироваться на однозначную статью. Это вообще должно ассоциироваться с экстремисткой деятельностью, за это должны давать максимальное наказание, чтобы повадно не было, без привязки к какой-либо вере», - отметил Оболонский.

Ранее многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает обнаженные фото на фоне храмов злостным хулиганством, а не перформансом или искусством.

