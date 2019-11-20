Иосиф Пригожин поддержал закон о домашнем насилии из-за Валерии

20 ноября 201908:18

Певица Валерия была выступала на фестивале «Песня года - 94» с выбитой челюстью. Такое заявление сделал супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин. Он уточнил, что каждый может самостоятельно убедиться в этом, посмотрев запись программы, сообщает Ura.ru.

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По словaм продюсерa, это произошло из-зa побоев со стороны бывшего супругa певицы Aлексaндрa Шульгинa. Тaкже Пригожин отметил, что коллеги Вaлерии, которые были свидетелями жестокого обрaщения с aртисткой, не окaзaли певице никaкой помощи, несмотря нa все ее обрaщения, уточняет РИА ФАН.

Продюсер рассказал, что бывший муж Валерии лишил певицу денег и жилья, но адвокаты не смоги защитить певицу. Иосиф Пригожин выступил за то, что необходимо совершенствовать законодательство, которое защищает женщин и детей от домашних тиранов.

Ранее сообщалось, что практически каждый третий опрошенный «Левада-Центром» россиянин сообщил, что домашнее насилие имело место в его ближайшем окружении, в том числе в его собственной семье. Ответы опрошенных существенно занижают печальную статистику, возразила на это в эфире НСН лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар. Причина тому — тотальная незащищённость людей от того, что называют домашним насилием.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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