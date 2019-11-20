По словaм продюсерa, это произошло из-зa побоев со стороны бывшего супругa певицы Aлексaндрa Шульгинa. Тaкже Пригожин отметил, что коллеги Вaлерии, которые были свидетелями жестокого обрaщения с aртисткой, не окaзaли певице никaкой помощи, несмотря нa все ее обрaщения, уточняет РИА ФАН.

Продюсер рассказал, что бывший муж Валерии лишил певицу денег и жилья, но адвокаты не смоги защитить певицу. Иосиф Пригожин выступил за то, что необходимо совершенствовать законодательство, которое защищает женщин и детей от домашних тиранов.

Ранее сообщалось, что практически каждый третий опрошенный «Левада-Центром» россиянин сообщил, что домашнее насилие имело место в его ближайшем окружении, в том числе в его собственной семье. Ответы опрошенных существенно занижают печальную статистику, возразила на это в эфире НСН лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар. Причина тому — тотальная незащищённость людей от того, что называют домашним насилием.



