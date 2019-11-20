Федеральные и региональные ведомства перестанут принимать россиян к 2024 году, пишет Газета.ру. поясняется, что полномочия будут переданы многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Исключением станут так называемые неустранимые случаи, поясняет РЕН ТВ, которые правительство определит позднее. Помимо этого, нововведения содержит и законопроект о государственных услугах, который разработало министерство экономического развития.

Как заявил замминистра экономического развития Савва Шипов, законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством», сообщает Ura.ru. Получить помощь в центрaх можно будет вне зaвисимости от местa прописки, многие сервисы будут предостaвляться, опережaя фaктическое обрaщение грaждaн, a все услуги стaнут доступны в электронной форме.

Ранее НСН сообщала, что Совет Федерации поддержал закон, упрощающий для граждан получение компенсации за капитальный ремонт. Ранее документ был принят Госдумой. Компенсация выплачивается постоянно, но право на нее нужно будет заявить только один раз. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы соцзащиты или МФЦ.

Как поясняют Известия, новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем.

