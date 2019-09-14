Домашнее насилие. Кто и как закрывает глаза на статистику?

Немалую роль в увеличении количества преступлений подобного характера сыграл закон о декриминализации домашнего насилия, подчеркнула адвокат. В то же время, по её словам, для изменения ситуации требуется не так много. Нет необходимости принимать новый закон, толки о котором ведутся уже давно, а с места дело не двигается — достаточно принять несколько поправок к действующему законодательству.

«С учётом декриминализации домашнего насилия, в стране выросла такая гидра: во-первых, всё это так пиарили, что насильники восприняли это как индульгенцию на побои. Как то, что государство разрешило бить жену и платить за это штраф. А если не попадёшься, то можно и не за деньги, можно и почаще. То, что к семейному насилию перестало быть столь пристальным внимание, не уменьшило его количество, а увеличило. Я не говорю о том, что надо сразу сажать в тюрьму, нужно реагировать. Нужен специальный закон или хотя бы некоторые изменения в существующий. Некие превентивные меры, как то — охранный ордер, запрет на приближение, выселение насильника из жилья», — перечислила адвокат.

В Москве попытки повлиять на законодателей и внести поправки в действующий административный кодекс города, по словам Айвар, не дали плодов. В то время как в одном из субъектов РФ такая норма была принята, что положительно сказалось на ситуации.