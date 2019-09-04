Адвокат: В России можно безнаказанно «харассить» даже звезд

Адвокат актрисы Марии Мироновой рассказал, что ее уже несколько лет преследует неадекватный поклонник. Мужчина организовал за ней слежку и требует, чтобы артистка вступила с ним в отношения. Кроме того, в свое время поклонник подарил своему кумиру дорогой телефон со шпионским программным обеспечением, после чего долгое время следил за ее передвижениями и перепиской, а затем шантажировал угрозами обнародовать полученную информацию.

Комментируя ситуацию, президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что привлечь назойливых поклонников к ответственности в РФ практически невозможно.