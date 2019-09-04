Адвокат: В России можно безнаказанно «харассить» даже звезд
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН объяснил, почему с точки зрения закона привлечь к ответственности буйного поклонника актрисы Марии Мироновой практически невозможно.
Адвокат актрисы Марии Мироновой рассказал, что ее уже несколько лет преследует неадекватный поклонник. Мужчина организовал за ней слежку и требует, чтобы артистка вступила с ним в отношения. Кроме того, в свое время поклонник подарил своему кумиру дорогой телефон со шпионским программным обеспечением, после чего долгое время следил за ее передвижениями и перепиской, а затем шантажировал угрозами обнародовать полученную информацию.
Комментируя ситуацию, президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что привлечь назойливых поклонников к ответственности в РФ практически невозможно.
«В данной ситуации прослеживается вина и самой актрисы»
«У нас нет института судебного запрета. Конечно, можно написать заявление в полицию, но полиция сейчас на домашнее насилие не реагирует, потому что декриминализировали статью, а здесь и насилия как такового не было. К огромному сожалению, у нас нет института харассмента, как на Западе», - сказал адвокат.
Трунов отметил, что в России тема харассмента, как правило, вызывает не осуждение, а становится поводом для шуток.
«У нас это кроме шуток ничего не вызывает. Напомню ситуацию с журналистами и депутатами Госдумы, которая тоже была переведена из уголовно-правового или административно-правового поля в разряд веселого события. Не только наши звезды, но и наши женщины не защищены», - добавил адвокат.
Также собеседник НСН подчеркнул, что определенная доля вины в сложившейся ситуации лежит и на самой Марии Мироновой.
«В данной ситуации прослеживается вина и самой актрисы. Ведь она приняла определенный подарок от поклонника. Значит, были определенные жесты с ее стороны, не просто сухое принятие, какие-то тексты, разговоры, алаверды благодарности. Нужно быть аккуратнее в выборе поклонников и приеме подарков, потому что, как правило, никто никому ничего не дарит. Если вам что-то дарят, говорят, что это благотворительность и бесплатно – у нас в России нужно напрягаться. Следом будет либо вымогательство, либо требования, либо еще какой-то подвох», - заключил Трунов.
Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло в эфире НСН поддержал идею приравнять уголовную ответственность за домогательство сексуального характера к изнасилованию.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей