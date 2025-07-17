Интервью, музыка и мемы: В Госдуме развеяли «жуткие слухи» о штрафах за контент
Председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Сергей Боярский рассказал, кого на самом деле ждут штрафы за прослушивание экстремистских треков и использование VPN.
Россиян напугали новости о штрафах за поиск запрещенного контента в интернете. Накануне в Госдуму были внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов. Штрафовать будут на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.
Один из авторов поправок заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заверил НСН, что кроме штрафов никаких новшеств добавлено не будет. Но в соцсетях активно обсуждают, будут ли теперь проверяться истории поиска, досматриваться телефоны, а также, что грозит за лайки в заблокированных Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).
МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Глава IT-комитета нижней палаты Сергей Боярский в своем Telegram-канале признался, что получил много вопросов от переживающих пользователей. Он подчеркнул, что «обычный, добропорядочный пользователь сети не почувствует на себе действие предлагаемых коллегами нововведений».
Он записал видео на шесть минут, в котором успокоил всех любителей посмотреть интервью, посмеяться над мемами или полайкать фото друзей в соцсетях.
Так, по его словам, просмотр интервью с участием иноагентов не будет облагаться санкциями. Создание мемов с иноагентами или экстремистами также не будет считаться распространением экстремистских материалов до тех пор, пока этот мем не попадет в реестр Минюста.
«Можно ли искать и слушать экстремистские треки? Нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать, в списке запрещенных. Если он там находится, то его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона. Соответственно, возникнут те санкции, о которых в законе идет речь, а именно штраф, который будет накладывать суд в случае, если будет доказан умысел», - сказал он.
Депутат объяснил, что речь идет только о материалах из списка Минюста (сейчас их там почти 5,5 тысяч). При необходимости можно свериться с перечнем «запрещенки».
Если гражданин случайно открыл или прослушал запрещенный контент без умысла, санкции к нему применяться не будут, важен факт умышленного действия.
Также, по словам Боярского, информация о том, что полиция будет досматривать телефоны россиян в поисках запрещенного контента, не соответствует действительности, это всего лишь «жуткие слухи».
Боярский отметил, что использование VPN на территории РФ не запрещено, наказывать за это не будут. Но за рекламу таких сервисов точно «прилетит» штраф.
БОРЬБА НАЧАЛАСЬ
Уже сегодня в законе прописана обязанность операторов оповещать правоохранительные органы о поиске экстремистских материалов, теперь за это вводится административная ответственность, заявил НСН депутат Госдумы Эрнест Валеев.
«В законе о СМИ прописано, как операторы оповещают правоохранительные структуры о поиске экстремистских материалов. В этой части ничего нового нет. Новое здесь то, что установили административную ответственность за это. Вопросы досмотров, проверки телефонов регламентированы очень давно. Полицейский может проверять документы, технику, это прописано в законе о полиции. Туда мы ничего не добавляем. Что касается VPN-сервисов, есть запрет, ответственности за использование не было. А нормы права должны быть обеспечены принудительной силой государства», - отметил он.
При этом глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков уверен, что россиянам скоро будет грозить суровое наказание не только за использование VPN, но и за вход в заблокированные Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).
«Мы видим, что пошла серьезная борьба. Может дойти до того, что в принципе использование VPN будет приравниваться к заходу на запрещенные ресурсы. Роскомнадзор сейчас очень серьезно прокачал свое оборудование. У них на сетях связи стоит ТСПУ, которые работают только как средства блокировки различного контента. Но у самих операторов связи также есть специальное средство, которое называется DPI. Оно позволяет заглядывать внутрь трафика и смотреть определенные пакеты, если они не зашифрованы. Там есть возможность, если человек пользуется обычным VPN, смотреть заголовки. Что касается полиции, то уже поступали жалобы от обычных граждан, когда полицейские отлавливали и проверяли у них Telegram на предмет каких-то запрещенных каналов», - рассказал он.
Предполагается, что за рекламу VPN физлиц будут штрафовать за это на 50-80 тысяч рублей, должностных лиц — на 80-150 тысяч, юридических — на 200-500 тысяч.
Граждан же не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам с использованием VPN. Об этом заявил член Совета Федерации Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.
Как пояснил Шейкин, в случае, когда доступ к запрещенным ресурсам осуществлен через анонимайзеры либо VPN и установленные требования нарушаются (например, через нелегальный сервис, не взаимодействующий с Роскомнадзором), ответственность могут нести владельцы этих VPN. Однако это не касается напрямую пользователя, «если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей».
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