Россиян напугали новости о штрафах за поиск запрещенного контента в интернете. Накануне в Госдуму были внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов. Штрафовать будут на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Один из авторов поправок заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заверил НСН, что кроме штрафов никаких новшеств добавлено не будет. Но в соцсетях активно обсуждают, будут ли теперь проверяться истории поиска, досматриваться телефоны, а также, что грозит за лайки в заблокированных Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Глава IT-комитета нижней палаты Сергей Боярский в своем Telegram-канале признался, что получил много вопросов от переживающих пользователей. Он подчеркнул, что «обычный, добропорядочный пользователь сети не почувствует на себе действие предлагаемых коллегами нововведений».

Он записал видео на шесть минут, в котором успокоил всех любителей посмотреть интервью, посмеяться над мемами или полайкать фото друзей в соцсетях.