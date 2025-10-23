При этом, по его словам, цены на услуги ногтевого сервиса значительно выросли и продолжат расти дальше.

«В последнее время стоимость услуг по уходу за ногтями в Москве и в Питере выросла где-то процентов на 20-30, в регионах процентов на 15. Это произошло из-за инфляции, из-за роста цен на расходные материалы. Ещё одним фактором повышения цены стал отъезд из страны трутовых мигрантов, а Киргизия, Казахстан и Туркмения поставляли основной персонал ногтевых студий. Российские же мастера дешево работать не умеют. В конце этого года цены еще процентов на 15 вырастут. Это произойдет из-за домашних студий. Девушки стали учиться ногтевому искусству. Выучившись, они оказывают услуги своим подружкам и знакомым у себя на дому. Такой тренд характерен для молодежи 17-25 лет. Женщины постарше всё ещё ходят в салоны», - добавил Стоянов.

Ранее стало известно, что салоны красоты ожидают «революцию» в составе гель-лаков для маникюра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

