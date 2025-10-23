«Не до красоты»: Как экономика и технологии сократили клиентуру ногтевых студий
Сейчас гель-лак, шелак, декоративное покрытие носятся дольше благодаря современным материалам, поэтому женщины реже приходят в салон, заявил в беседе с НСН Игорь Стоянов.
Число ногтевых моностудий уже достигло своего потолка и открывать их уже бессмысленно, заявил НСН основатель и президент сети салонов красоты «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
Посещаемость салонов и студий ногтевого сервиса с января 2025 года на текущий момент сократилась на 5–8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова, сообщают «Ведомости». По ее словам, последнее время спрос на этот сервис ежегодно увеличивался на 12–17%, но в этом году этот показатель, наоборот, упал.
Стоянов считает, что сокращение числа посещений студий ногтевого сервиса обусловлен экономическими проблемами и появлением новых материалов.
«Я вижу четыре причины падения спроса на услуги салонов и студий ногтевого сервиса. Во-первых, количество ногтевых студий и салонов стало слишком большим. Число ногтевых моностудий уже достигло своего потолка и открывать их уже бессмысленно. Вторая причина – это экономика. Клиенты стали ходить реже. И это, я считаю, один из основных факторов. Просто стали меньше тратить на красоту. Так всегда происходит во время кризиса. Третий пункт - технологии. Сейчас гель-лак, шелак, декоративное покрытие носятся дольше благодаря современным материалам, поэтому женщины реже приходят в салон. Кроме того, моностудии перестают быть ключевой историей. Клиент хочет сделать сейчас всё в одном месте: и ногти, и волосы, и массаж», - отметил эксперт.
При этом, по его словам, цены на услуги ногтевого сервиса значительно выросли и продолжат расти дальше.
«В последнее время стоимость услуг по уходу за ногтями в Москве и в Питере выросла где-то процентов на 20-30, в регионах процентов на 15. Это произошло из-за инфляции, из-за роста цен на расходные материалы. Ещё одним фактором повышения цены стал отъезд из страны трутовых мигрантов, а Киргизия, Казахстан и Туркмения поставляли основной персонал ногтевых студий. Российские же мастера дешево работать не умеют. В конце этого года цены еще процентов на 15 вырастут. Это произойдет из-за домашних студий. Девушки стали учиться ногтевому искусству. Выучившись, они оказывают услуги своим подружкам и знакомым у себя на дому. Такой тренд характерен для молодежи 17-25 лет. Женщины постарше всё ещё ходят в салоны», - добавил Стоянов.
Ранее стало известно, что салоны красоты ожидают «революцию» в составе гель-лаков для маникюра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не до красоты»: Как экономика и технологии сократили клиентуру ногтевых студий
- Правительство направит более 12 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе
- Родители назвали позором ЕГЭ по духовно-нравственной культуре России
- Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над Белгородской областью
- Умер участник британского дуэта Soft Cell Дэвид Болл
- Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
- Российский сериал «Фишер» признан лучшим на фестивале в Италии
- Макрон призвал усилить давление на Россию и поддержал новые санкции
- Как книга о жизни: Лидер «Анимации» о смыслах в новом альбоме
- «Каждый раз удивляюсь»: Стоянов рассказал о своей пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru