Уже сегодня есть обязанность операторов оповещать правоохранительные органы о поиске экстремистских материалов, теперь за это вводится административная ответственность, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, а также за рекламу VPN-сервисов. Валеев раскрыл нюансы поправок, в разработке которых он участвовал.