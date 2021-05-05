Интернет-омбудсмен спрогнозировал «брожение умов» в России из-за соцсетей

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН напомним, что законодательства отношении информации в России и за рубежом отличается. При этом обратил внимание на то, что глобальные корпорации как Google, Facebook, Twitter и другие обязаны выполнять законы государства, на территории которого они работают.

«На сегодня российское законодательство противоречит привычным категориям и требованиям в сфере информации в тех же Соединенных Штатах. Этот диссонанс влияет на отношения информационных гигантов и Роскомнадзора как представителя государства, затрудняя простые и достаточно прозрачные отношения», - считает эксперт.

Мариничев прогнозирует рост напряженности на российском информационном рынке и жесткую конфронтацию между информационными гигантами в России и государством.