Интернет-омбудсмен спрогнозировал «брожение умов» в России из-за соцсетей
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН предупредил об угрозе гражданского конфликта в России из-за противостояния с западными информационными корпорациями.
Более 10 протоколов в отношении Google, Facebook и Twitter поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы, сообщает ТАСС.
В суде уточнили, что протоколы составлены за отказ удалить запрещённую информацию. Пять документов касаются Google, столько же - Facebook. В отношении Twitter составлено шесть аналогичных протоколов. По каждому из них компаниям грозит штраф до четырёх миллионов рублей.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН напомним, что законодательства отношении информации в России и за рубежом отличается. При этом обратил внимание на то, что глобальные корпорации как Google, Facebook, Twitter и другие обязаны выполнять законы государства, на территории которого они работают.
«На сегодня российское законодательство противоречит привычным категориям и требованиям в сфере информации в тех же Соединенных Штатах. Этот диссонанс влияет на отношения информационных гигантов и Роскомнадзора как представителя государства, затрудняя простые и достаточно прозрачные отношения», - считает эксперт.
Мариничев прогнозирует рост напряженности на российском информационном рынке и жесткую конфронтацию между информационными гигантами в России и государством.
«Отношения государства в России и иностранных интернет-компаний будут развиваться достаточно динамично, думаю, начиная с августа. Они перейдут в активную фазу с угрозами блокировок и огромными, в нашем понимании, штрафами. Это приведет к жесткой конфронтации.
Нужно понимать, что ни у одной из сторон не хватит политического ресурса, чтобы прекратить эту войну противоправных действий, а у других – возможностей или даже желания сопротивляться или повиноваться. Будет возникать нагромождение угроз, штрафов, блокировок. Возникнет ситуация с невозможностью договориться и соблюдать локальное законодательство, поскольку это будет влиять на мировой имидж компаний и представлении их деятельности на «родном» рынке.
В целом я не вижу ничего позитивного в ситуации, она будет ухудшать также международную политическую ситуацию. Все мы помним – «вначале было слово». Это слово находится в едином информационном пространстве и дистибутируется технологическими гигантами», - отметил интернет-омбудсмен.
Эксперт считает, что в связи с конфликтом между глобальными информационными корпорациями и Роскомнадзором пострадают граждане РФ. При этом проблема, по его мнению, кроется не столько в технологическом отсутствии того или иного сервиса, сколько в «нехорошем брожении» умов.
«Свято место пусто не бывает. Технологически можно все заменить. Вопрос в мозгах – как люди думаю, с какой информацией работают. Они будут получать достаточно противоречивые сведения о ситуации, причинах наказания, справедливости или несправедливости принятых решений. Свое мнение большинство будет формировать, не обладая информацией о ситуации в полной мере. В таких случаях возникает нехорошее брожение умов, которое приводит к нехорошим мыслям», - отметил Дмитрий Мариничев.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экс-президента США Дональда Трампав период его полномочий лишили фундаментального права - свободы слова, сообщает РИА Новости. Володин отметил, что решение о блокировке Трампа в соцсетях должно было приниматься в суде, а не главами IT-компаний.
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