Twitter до 15 мая должен начать работать по законам РФ

Twitter должен привести свою работу в соответствие с требованиями российского законодательства до 15 мая, сообщил Роскомнадзор.

После принятия мер по замедлению работы социальной сети 10 марта 2021 года администрация Twitter удалила около 60% контента из более чем трех тысяч запрещенных материалов. На данный момент остается еще около тысячи неправомерных публикаций.

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«Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа», — отметили в Роскомнадзоре.

Руководство компании заявило, что подготовит дорожную карту, согласно которой будет приводить свою деятельность в соответствие с законами России.

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ФОТО: flickr/Scott Beale
ТЕГИ:СоцсетьРоссияРоскомнадзорTwitter
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