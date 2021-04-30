Twitter до 15 мая должен начать работать по законам РФ

«Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа», — отметили в Роскомнадзоре.

Руководство компании заявило, что подготовит дорожную карту, согласно которой будет приводить свою деятельность в соответствие с законами России.

