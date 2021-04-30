Twitter до 15 мая должен начать работать по законам РФ
Twitter должен привести свою работу в соответствие с требованиями российского законодательства до 15 мая, сообщил Роскомнадзор.
После принятия мер по замедлению работы социальной сети 10 марта 2021 года администрация Twitter удалила около 60% контента из более чем трех тысяч запрещенных материалов. На данный момент остается еще около тысячи неправомерных публикаций.
«Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа», — отметили в Роскомнадзоре.
Руководство компании заявило, что подготовит дорожную карту, согласно которой будет приводить свою деятельность в соответствие с законами России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru