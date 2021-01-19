Володин: США сами перечеркнули стандарты демократии

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что действующего президента США Дональда Трампа лишили фундаментального права - свободы слова, сообщает РИА Новости.

По словам спикера, США, которые весь мир «учат стандартам демократии», в этот раз «сами все перечеркнули».

При этом Володин отметил, что решение о блокировке Трампа в соцсетях должно было приниматься в суде, а не главами IT-компаний.

Митинг в поддержку Трампа 6 января в Вашингтоне перерос в беспорядки и закончился штурмом здания конгресса США. Погибли пять человек, в том числе полицейский. После этого Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты действующего президента.

Комментируя действия соцсетей, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что технологические гиганты ни в грош не ставят Конституцию, сообщает RT. По его словам, создатели технологических империй «сами определяют свои права».

